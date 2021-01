Patinage de vitesse: des objectifs élevés pour Dubreuil

Même si le championnat mondial demeure l’objectif principal de la saison, les patineurs de vitesse de l’équipe canadienne longue piste n’ont pas l’intention de jouer les touristes en fin de semaine à Heerenveen, à l’occasion de la première Coupe du monde.

En raison de la fermeture de l’Anneau de glace de Calgary depuis octobre en raison d’un bris du système de refroidissement, les Canadiens ont tenu un camp à Fort St. John lors des deux premières semaines de novembre, ce qui fut la seule occasion de chausser leurs longues lames sur un anneau couvert.

« Je ne me retrouve pas dans des conditions gagnantes et je ne suis pas à mon meilleur, mais je crois en mes chances de rivaliser, résume le sprinter Laurent Dubreuil. L’objectif numéro un est de performer sur 500 m et 1000 m au championnat mondial du 11 au 14 février, mais je n’aborde pas les deux Coupes du monde comme des étapes de préparation. Le but est d’être sur le podium en Coupe du monde et il n’y a pas d’excuses. Cela dit, une quatrième place serait exceptionnelle et je serais très content.

« En fin de semaine dernière, j’ai regardé le championnat européen à la télévision et j’aurais tellement voulu y participer, de poursuivre le vice-champion mondial. Je ne me serais vraiment, vraiment pas vu rester à la maison. »

Technique à point

Dubreuil brisera la glace, samedi, avec un premier 500 m. Le lendemain, un deuxième 500 m et un 1000 m seront au programme.

Selon ce qu’il a vu de son protégé depuis leur arrivée dans la bulle des Pays-Bas, Gregor Jelonek estime que la technique est à point. « Laurent va aussi bien techniquement que les autres, a mentionné l’entraîneur de l’équipe canadienne. Ça risque toutefois d’être plus difficile en fin de course. Nos patineurs vont avoir besoin de quelques courses pour se mettre en jambes. Habituellement, les athlètes participent à cinq ou six épreuves de 500 m avant de prendre le départ de la première Coupe du monde. Mon message aux athlètes est qu’ils sont privilégiés d’avoir enfin la chance de patiner et de pratiquer le sport qui les passionne. Nous ne sommes pas ici pour regarder la parade, mais pour travailler et s’adapter. La présence dans la bulle ne peut qu’être bénéfique pour la confiance en prévision des Jeux olympiques de 2022. »

À l’instar de Dubreuil, Valérie Maltais croit en ses chances d’obtenir de bons résultats dès cette première étape de la Coupe du monde. « Je vais y aller une course à la fois, mais je me sens dans une bonne zone, a illustré celle qui a fait le saut en longue piste il y a trois ans. Dans la poursuite en équipe en compagnie d’Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann, on peut prévoir un podium dès le premier événement. Championnes mondiales en titre, les Japonaises ne sont pas présentes tout comme les Chinoises et les Coréennes. Quant au départ de masse, j’espère utiliser mes adversaires si je suis moins en forme en fin de course pour me faufiler. »

Maltais prendra également le départ du 3000 m où elle espère afficher des temps constants à chaque tour.

« Maximiser le tout »

Jelonek pense qu’Alex Boisvert-Lacroix et Béatrice Lamarche peuvent démontrer de belles choses. « C’est la dernière année d’Alex et il va maximiser le tout, souligne-t-il au sujet du patineur de Sherbrooke qui prendra sa retraite après les Jeux olympiques de 2022. Il a amélioré sa technique. Quant à Béatrice, elle n’est pas encore rendue à rivaliser avec les meilleures, mais elle est capable d’atteindre le Groupe A dès la deuxième Coupe du monde. Un top 15 serait super. Je vois son progrès depuis l’an dernier. Elle est notamment plus forte. »