Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 21 janvier:

«Miss Météo»

Présentatrice de bulletins météo télévisés, Myriam Monette (Anne-Marie Cadieux) se dirige rapidement vers ses 40 ans. Et cela l’angoisse au plus haut point. Cette étape importante la bouleverse quand la caméra roule, mais aussi lorsqu’elle est éteinte. Une comédie québécoise réalisée par François Bouvier.

Jeudi, 15 h, VRAK.

«Décor en vedette»

Comme son amie d’enfance sera bientôt maman de son troisième enfant, le comédien et animateur Félix-Antoine Tremblay requiert les services du designer Antoine Laurier afin de créer une chambre de bébé à partir de la salle de jeu. Et pourquoi ne pas organiser un «shower»?

Jeudi, 18 h, Canal Vie.

«L’indice Mc$ween»

Pierre-Yves souhaite découvrir l’univers des chauffeurs privés, de ce qu’il faut pour faire ce métier et en quoi il consiste. De plus, financièrement parlant, il s’intéresse à la succession, au testament et à la pension alimentaire. Il démontre aussi comment rendre des intérêts sur un prêt hypothécaire.

Jeudi, 19 h 30, Télé-Québec.

«Les As de L.A.»

Gabrielle Union et Jessica Alba reprennent du service afin de faire régner la loi à Los Angeles. En ce début de deuxième saison, Sydney se concentre à retrouver l’assassin responsable du meurtre de son amie. Sa collègue Nancy lui prête main-forte. Aussi, un meurtre ébranle Koreatown.

Jeudi, 20 h, addikTV.

«Un zoo pas comme les autres»

Pour Clifford et Émilie, les vacances riment, comme le travail, avec la présence d’animaux. En Floride, ils font la connaissance de plusieurs d’entre eux: tigre, zèbre, bébés chèvres, alligators... Ils en profitent pour nager avec des lamantins et laisser l’inspiration les gagner.

Jeudi, 20 h, TVA.

«Haute sécurité»

C’est aux États-Unis qu’on retrouve le plus de gens derrière les barreaux. On compte pas moins de 17 000 détenus, ce qui place le pays au premier rang. Comment s’y déroule la vie et quel est l’état des lieux dans les prisons? Bienvenue au pénitencier d’Anamosa.

Jeudi, 21 h 45, Investigation.

«W.»

Il s’est passé beaucoup de choses dans la tête, la vie personnelle et durant le mandat de George W. Bush, le 43e président des États-Unis. Sous les ordres d’Oliver Stone, c’est Josh Brolin qui incarne cet homme dont les gestes, les décisions et les paroles ont maintes fois fait réagir.

Jeudi, 23 h, MOI ET CIE.