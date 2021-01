Tomas Hertl a le dernier mot pour les Sharks

Tomas Hertl a enfilé l’aiguille en fusillade pour procurer une victoire de 2 à 1 aux Sharks de San Jose aux dépens des Blues, mercredi à St. Louis.

Les Sharks pensaient bien avoir marqué avec 11 secondes à écouler à la prolongation, mais les arbitres ont refusé un but en raison d’un geste d’obstruction. Après une sortie hasardeuse, Jordan Binnington a en effet tenté de retourner dans son demi-cercle, mais Ryan Donato s’y trouvait déjà, empêchant le gardien de retrouver sa position.

La formation de la Californie a pourtant manqué d’opportunisme dans cette rencontre, étant incapable de marquer en sept occasions sur le jeu de puissance. Elle avait inscrit cinq buts en 11 opportunités jusqu’ici cette saison avant cette rencontre.

Les Blues ont pour leur part été blanchis en cinq séquences avec un homme en plus et ils sont toujours en quête d’un premier filet cette année en pareilles circonstances.

Brayden Schenn, pour les Blues, puis Marcus Sorensen, dans l’autre camp, ont touché la cible en deuxième période. Binnington a réalisé 34 arrêts. Martin Jones a quant à lui été mis à l’épreuve à 24 reprises.

Les deux équipes se séparent ainsi les honneurs d'une séquence de deux duels. Les Blues avaient gagné 5 à 4, lundi.

Les Sharks se rendront maintenant au Minnesota pour affronter le Wild deux fois à compter de vendredi. Les Blues accueilleront de leur côté les Kings de Los Angeles pour une série de deux parties débutant samedi.

Nicolas Deslauriers marque dans une cause perdante

Les Ducks ont effacé un déficit de deux buts, mais le Wild du Minnesota a eu le dessus malgré tout en l'emportant par la marque de 3 à 2, à Anaheim.

Nicolas Deslauriers a touché la cible en deuxième période pour réduire l’écart à un but. L’ancien du Canadien de Montréal a maintenant deux buts en quatre parties cette saison et cinq à ses six dernières rencontres en ajoutant son tour du chapeau contre les Sénateurs d’Ottawa le 10 mars dernier.

Cam Fowler a ensuite créé l’égalité, mais Joel Eriksson Ek a marqué en troisième période et le Wild n’a plus jamais regardé derrière. Ryan Hartman et Nick Bonino ont également fait scintiller la lumière rouge dans la victoire.

Kaapo Kahkonen a repoussé 22 des 24 rondelles dirigées vers lui devant la cage du Wild. Le vétéran Ryan Miller a cédé trois fois sur 32 tirs.

Il s’agit d’une troisième victoire pour le Wild cette saison et d’une troisième défaite pour les Ducks. Les deux équipes ont disputé quatre rencontres.

Les Ducks retourneront à la maison pour recevoir la visite de l’Avalanche du Colorado à compter de jeudi.