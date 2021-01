Une médaille d’argent pour Marielle Thompson

(Sportcom) – La Canadienne Marielle Thompson a obtenu la médaille d’argent à la Coupe du monde de ski cross d’Idre Fjall, en Suède, mercredi.

La Britanno-Colombienne a été accompagnée sur le podium par les Suissesses Fanny Smith et Talina Gantenbein, respectivement première et troisième.

Les rafales de vent et l’accumulation de neige ont compliqué la tâche des participants de la première journée d’activités de la Coupe du monde. Le tout n’a pas empêché Chris Del Bosco de se démarquer en concluant au 13e rang de cette épreuve de format sprint.

Accédant directement à la phase éliminatoire, le Montréalais a d’abord remporté sa vague en ronde des 64, puis a terminé deuxième de son quatuor lors de l’étape suivante. Un mauvais départ lors des quarts de finale a cependant stoppé Del Bosco, toujours à la recherche d’un premier top 10 cette saison.

«Les conditions étaient assez difficiles avec le vent et la neige, mais j’ai connu une journée correcte dans l’ensemble. J’ai bien commencé dans mes deux premières rondes, mais je n’ai pas eu le départ espéré en quart de finale. J’ai essayé de provoquer les choses avant la ligne d’arrivée, mais je suis arrivé tout juste à court», a-t-il fait savoir.

Le Français Bastien Midol a été couronné à l’issue de l’épreuve, lui qui a devancé le Suédois Viktor Andersson, de même que son compatriote François Place en grande finale.

Également en action, Jared Schmidt a connu une courte journée en prenant le quatrième et dernier rang de sa vague en ronde des 64. Le skieur de Mont-Tremblant s’est montré positif en dépit du résultat.

«Cette course a été difficile pour moi. Je n'ai pas réussi à sortir de ma vague, mais je suis quand même satisfait de la direction que prend mon ski. Après ma blessure [déchirure du ligament collatéral médial au genou droit en 2019], j'ai travaillé dur en gymnase et sur la neige pour atteindre mes objectifs et je veux continuer de m’améliorer», a expliqué celui qui a conclu en 48e place.

Le constat est similaire du côté de sa sœur, Hannah, elle aussi limitée à une seule course. Elle a terminé dernière de son départ en quart de finale et au 17e échelon de la compétition féminine.

«Le format sprint est un peu difficile pour moi, mais c’est bon pour l’expérience. Ç’a été une course assez serrée, mais je n’ai pas été en mesure de m’adapter au parcours en ligne droite et aux différents sauts, surtout avec la neige qui nous ralentissait sur la piste», a-t-elle analysé.

Jared et Hannah Schmidt, tout comme Del Bosco, n’auront pas à patienter longtemps avant de pouvoir se reprendre. Les trois seront de retour sur la piste jeudi et vendredi afin de prendre part à deux séances de qualifications individuelles. Un total de 16 femmes et 32 hommes seront ensuite retenus en prévision des finales prévues samedi et dimanche.