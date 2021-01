Vaccin: ambulanciers en colère à Québec après l'annulation de leurs rendez-vous

Des ambulanciers de Québec qui devaient être vaccinés dans la journée de mercredi ont vu leurs rendez-vous être massivement annulés à la dernière minute, possiblement victimes des diminutions annoncées dans les livraisons de vaccins.

• À lire aussi: COVID-19: le mégacentre de vaccination ouvert à ExpoCité

• À lire aussi: COVID-19: Québec sous les 100 cas pour la deuxième fois cette semaine

Les ambulanciers de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ) ont eu une bien mauvaise surprise à leur réveil mercredi matin. Alors qu'on leur avait confirmé, la veille, qu'ils seraient bel et bien vaccinés, leurs rendez-vous ont été annulés par le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

«À peine deux heures avant mon rendez-vous, j’ai eu l’avis par courriel, que c’était annulé. Et c’est la même chose pour mes collègues», confie un ambulancier qui a préféré garder l’anonymat, mais qui se dit «frustré» du traitement réservé à son corps de métier.

«De l’improvisation»

Le président du syndicat des employés de la CTAQ était lui aussi en colère mercredi matin. Il déplore «l’improvisation» des autorités dans le dossier de la vaccination, estimant que les paramédicaux qui avaient déjà un rendez-vous auraient dû au moins recevoir leur dose.

«On comprend qu’il y a des changements dans l’approvisionnement et qu’il y a moins de doses, mais ils n’ont même pas été capables de nous dire qui ils allaient prioriser avant nous», s’indigne Frédéric Maheux, insistant sur le risque que courent ses membres et les patients qu’ils transportent au quotidien.

«Ça montre un certain je-m’en-foutisme à l’endroit des paramédics. On entre chez des gens qui pourraient être infectés, on se déplace entre les établissements et on transporte aussi des patients vulnérables, à risque. On est à risque de contaminer des gens si on n’est pas protégés», ajoute M. Maheux.

Aucun détail du ministère

Selon les explications offertes aux ambulanciers, les récents changements dans l’approvisionnement en vaccin de Pfizer auraient entraîné une révision des ordres de priorisation.

Questionné à ce propos, le CIUSSS de la Capitale-Nationale nous a renvoyés au ministère de la Santé, responsable des règles entourant la vaccination. On indique appliquer les règles décidées par Québec dans ce dossier, sans plus.

Le Journal attend toujours que le ministère de la Santé le rappelle afin d’en savoir plus sur ces possibles changements dans les ordres de priorisation et les conséquences qu'ils pourraient avoir pour les ambulanciers ou d’autres catégories de professionnels.

Plus de détails à venir...