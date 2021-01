OLIGNY, Pierre



C'est avec une profonde douleur que la famille Oligny annonce le décès soudain de M. Pierre Oligny.Le 15 janvier 2021, à sa résidence de Kalisz, en Pologne, est décédé M. Pierre Oligny né le 24 décembre 1960. Pierre était un mari, un père, un grand-père, un frère et un ami dévoué.Arraché à la vie prématurément, Pierre laisse dans le deuil son épouse Anna Kowalkiewicz-Oligny, ses enfants: sa fille Rachel (Érik Baril), ses jumeaux Jan et Julia; ses beaux-parents: Jan et Wanda Kowalkiewicz; ses frères et soeurs: Suzanne (Régis Tremblay), Hélène, Richard (Louise Granger) et Julie (Claude Blais); ses petits-enfants: Émerik et Miguel Baril, ainsi que plusieurs neveux et nièces et de nombreux amis et amies.Travailleur, sportif et courageux, il était apprécié de tous et ne manquait jamais une occasion d'aider son prochain. Loyal et généreux, personne n'oubliera ses mains tendues vers les autres. C'est maintenant notre tour de joindre les nôtres pour lui rendre un dernier hommage.Une cérémonie religieuse a eu lieu le mercredi 20 janvier, suivie de l'inhumation à Kalisz, en Pologne.La famille tient à remercier famille et amis pour les nombreux messages de soutien et de sympathie reçus. Sa mémoire restera éternelle à travers chacun de vous.