6 châteaux (fabuleux) où ont été tournées «Les chroniques des Bridgerton»

Y aura-t-il une saison 2 de la série Les chroniques des Bridgerton, qui a fait un tabac sur Netflix durant le temps des Fêtes? Les fans viennent tout juste d’obtenir la réponse officielle qu’ils espéraient: oui!

Netflix a annoncé, ce 21 janvier, que le tournage de la suite débutera au printemps 2021.

En attendant de voir les prochains épisodes, il est possible de replonger dans l’univers de la série romantique historique en découvrant les demeures qui ont servi de décors à ses premiers 8 épisodes.

Rappelons que la saison 1 de la série, inspirée des romans de Julia Quinn, tourne autour de la «course au mariage» de l’aînée de la famille Bridgerton, dans la haute société anglaise du début du 19e siècle.

Netflix estime que pas moins de 63 millions de foyers l’ont regardée durant le temps des Fêtes, un record.

Les lieux de tournage se trouvent aux quatre coins de l’Angleterre, et certains sont ouverts aux touristes.

Voici 6 demeures que l’on voit dans Les chroniques des Bridgerton et qui sont ouvertes au public (en temps normal):

Ranger’s House, à Londres

L’extérieur de la maison de la famille Bridgerton, c’est ici - mais en moins fleuri que dans la série! Située dans le parc Greenwich, à Londres, la Ranger’s House est une villa de style georgien, construite en 1723, aujourd’hui transformée en musée. On peut y découvrir la collection d'œuvres d’art d’un ancien magnat du diamant.

No.1 Royal Crescent, à Bath

Voisine de celle des Bridgerton dans la série, la maison de la famille Featherington se trouve dans la ville de Bath dans la vraie vie. Il s’agit du No. 1 Royal Crescent, un musée où on découvre à quoi ressemblait la vie des gens riches de Bath dans les années 1776 à 1796. C’est l’extérieur qui figure dans le succès Netflix, et non l’intérieur.

Castle Howard, dans le Yorkshire

Qui ne se souvient pas des scènes de lune de miel de Daphné et Simon au domaine Clyvedon? Pour représenter l’extérieur de ce lieu grandiose, c’est Castle Howard qui a été utilisé (incluant le pavillon rococo dans les jardins). Des scènes de bal de la série y ont aussi été tournées. La construction de cette demeure a débuté en 1699 et s’est terminée 100 ans plus tard! En temps normal, le site est ouvert aux touristes.

Wilton House, près de Salisbury

Cette résidence, où habitent dans la vraie vie les 18e comte et comtesse de Pembroke, a «joué le rôle» de plus d’un endroit dans Les Chroniques de Bridgerton. On l’a utilisée pour certaines scènes à l’intérieur du domaine Clyvedon du duc d’Hastings et de la maison de Lady Danbury. Il a aussi servi pour des scènes dans les salons de la reine. Il faut dire que la Wilton House est une habituée des tournages. On l’a vue notamment dans The Crown, Orgueil et préjugés et Emma. undefined

Holburne Museum, à Bath

Dans la série, l’extérieur de la demeure de Lady Danbury est «interprété» par le musée Holburne de Bath, où les visiteurs découvrent des collections de peintures, porcelaines et sculptures de différentes époques.

Hatfield House, dans l'Hertfordshire

Selon Frommer’s, on l’a utilisée pour représenter la maison de Featherington et le Gentleman’s Club dans certaines scènes de la série. La demeure Halfield et ses immenses jardins sont normalement ouverts aux visiteurs. L'endroit est à moins d'une heure de Londres.