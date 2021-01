TURCOT, Georgette

(née Turcotte)



Le 17 janvier 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Georgette Turcotte Turcot, native de Baie-des-Sables.Précédée de feu son époux Roger Turcot et de feu son fils Raymond Turcot, elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine, Diane et Jeannine (Alain), de même que ses petits-enfants, Christelle (Jean-Gabriel), Falone (Olivier) et Alexandra (Alexandre), et son arrière-petit-fils, Milan ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie sera organisée à une date ultérieure.