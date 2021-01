COVID-19 : 150 places pour les itinérants infectés au Stade de soccer de Montréal

Le Stade de soccer de Montréal accueillera jusqu’à 150 itinérants infectés par la COVID-19 qui ne nécessitent pas de soins hospitaliers.

Ces places réparties en unités individuelles visent à respecter les consignes sanitaires afin de prévenir la propagation du virus. Elles seront progressivement disponibles «au cours des prochains jours».

Cette initiative de la Croix-Rouge est parrainée par le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

«Ce projet vise à combler les besoins accrus d'isolement des personnes en situation d'itinérance positives à la COVID-19 en raison des nombreuses éclosions et est complémentaire à l'offre de service déjà disponible à l'ancien Hôpital Royal-Victoria», ont-ils fait savoir par communiqué, jeudi.

«Le bien-être et la sécurité des personnes en situation d'itinérance sont parmi mes plus grandes préoccupations, surtout dans le contexte difficile que nous traversons à l'heure actuelle. Je veux m'assurer que personne n'ait à passer la nuit dehors au cours des semaines à venir, au plus dur de l'hiver», a précisé Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec.

Ces 150 places s'ajoutent à la centaine de lits annoncée mercredi pour les sans-abris au Centre Pierre-Charbonneau.

Ces ajouts visent à répondre aux besoins pour loger des itinérants durant la nuit puisque les refuges en place n’arrivent pas à répondre à la demande.