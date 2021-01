Le festival de Glastonbury annulé pour la deuxième année consécutive

Le festival de Glastonbury, qui d’ordinaire rassemble des dizaines de milliers de spectateurs, est annulé pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé jeudi les organisateurs.

« Malgré nos efforts pour remuer ciel et terre, le festival ne peut pas se tenir cette année », déplorent Michael et Emily Eavis dans un communiqué sur le compte Twitter du festival.

Organisé dans des champs du sud-ouest de l’Angleterre, le festival accueille habituellement plus de 200 000 personnes fin juin.

Comme l’année passée, les spectateurs qui avaient versé un dépôt se verront proposer de le reporter pour la prochaine édition, les organisateurs promettant quelque chose de « très spécial » pour 2022.

Pays le plus durement touché en Europe avec plus de 93 000 morts le Royaume-Uni a vu son industrie musicale, qui représente 5,8 milliards de livres (6,4 milliards d’euros) mise à terre par les interdictions de grands rassemblements et les confinements successifs.

Dans un rapport au début du mois, l’organisme du secteur, UK Music, soulignait qu’après une saison 2020 « balayée » par le virus en raison de l’annulation de tous les festivals, il existe « une réelle menace que la grande majorité de la saison 2021 » subisse le même sort.

Devant une commission parlementaire le 5 janvier, organisateurs de festivals et représentants de ce secteur qui pèse plusieurs milliards de livres sterling avaient souligné qu’il était crucial d’avoir des garanties et un calendrier clair de la part du gouvernement pour que les événements puissent se tenir en 2021.