PGA: fin de parcours décevante pour le Canadien Roger Sloan

Alors qu’il était installé parmi les meneurs, le Canadien Roger Sloan a commis un triple boguey en fin de parcours, jeudi, à La Quinta en Californie, pour conclure la première ronde du tournoi American Express du circuit de la PGA au 39e rang.

L’Albertain présentait un rendement de -6 et était à un seul coup de la tête avant d’arriver au huitième et avant-dernier trou. Il s’est alors sorti de la course pour le sommet en jouant six coups sur une normale 3. Sloan a remis une carte de 69 (-3) en fin de journée, au cours de laquelle il a également réussi un aigle et quatre oiselets.

C’est l’Américain Brandon Hagy qui s’est emparé de la tête en retranchant huit coups à la normale de 72 sur le Nicklaus Tournament Course, le même parcours effectué par Sloan. Hagy a réussi pas moins de 10 oiselets, dont quatre lors des six derniers trous. L’Américain a également commis deux bogueys au cours de cette première ronde.

Il détient un seul coup d’avance sur le Sud-Coréen Byeong Hun An, qui a réussi sept oiselets sur le Nicklaus Tournament Course. Son compatriote Si Woo Kim, qui s’élançait sur le Stadium Course, pointe au troisième rang après avoir conclu avec un pointage de 66 (-6). Il se trouve à égalité avec l’Écossais Martin Laird et l’Américain Max Homa.

Bon départ pour Hearn et Taylor

Chez les autres Canadiens en lice, David Hearn et Nick Taylor ont tous deux réalisé une marque de 68 (-4), bonne pour le 15e rang. Hearn a terminé son parcours avec deux oiselets pour se rapprocher à quatre coups de la tête. Quant à Taylor, il s’est particulièrement illustré sur le neuf d’aller en réussissant cinq oiselets en six trous. Sur le neuf de retour, il a enregistré un autre oiselet, mais aussi son deuxième boguey de la journée.

Pour sa part, Michael Gligic pointe au 91e rang après avoir retranché un coup à la normale lors de cette ronde initiale. Adam Hadwin a quant à lui joué la normale de 72, ce qui l’a relégué au 103e rang.

Champion en titre du tournoi, l’Américain Andrew Landry a signé une carte de 70 (-2) et pointe présentement au 61e rang.