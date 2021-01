Pierre-Luc Dubois encore cloué au banc dans la défaite des Blue Jackets

Pierre-Luc Dubois a une fois de plus été confiné au banc par l’entraîneur John Tortorella lors de la défaite des Blue Jackets de 3 à 2 en prolongation aux mains du Lightning de Tampa Bay, jeudi, à Columbus.

Le Québécois n’a été sur la glace qu’à cinq reprises en première période, cumulant 3 minutes et 55 secondes de temps de jeu. Il n’a pas vu d’action lors des deux engagements suivants ainsi que la prolongation, passant une cinquantaine de minutes sur le banc.

Sur la glace, Brayden Point a déjoué Joonas Korpisalo lors du temps supplémentaire pour donner la victoire au Lightning. L’équipe floridienne est toujours invaincue après trois rencontres cette saison.

Max Domi a été explosif en début de rencontre en préparant le but d’Oliver Bjorkstrand. Blake Coleman et Mathieu Joseph ont toutefois assuré la réplique pour les «Bolts». Au troisième vingt, le capitaine Nick Foligno a inscrit son deuxième but de la saison pour forcer la prolongation.

Encore Varlamov

À New York, les Islanders ont profité d’une autre excellente performance du gardien Semyon Varlamov pour écarter les Devils par la marque de 4 à 1.

Fort de deux blanchissages en deux départs cette saison, Varlamov a finalement cédé devant Nathan Bastian en début de deuxième période, après 142 minutes et 10 secondes sans accorder de but.

Pour amorcer une campagne, la séquence du portier des Islanders est la huitième plus longue de l’histoire, et la plus longue depuis celle de Darcy Kuemper en 2014-2015 (164 min et 2 s). Le Russe n’a pas semblé ébranlé, bloquant 30 tirs dans ce match.

Jordan Eberle a mis les siens à l’abri avec deux buts, dont le filet vainqueur en toute fin d’engagement initial. Mathew Barzal avait ouvert la marque tôt dans la rencontre et Brock Nelson a trouvé le fond du filet en avantage numérique.

Hellebuyck dominant

À Ottawa, Connor Hellebuyck est passé bien prêt de signer son premier blanchissage de la saison. Chris Tierney l’a finalement déjoué en toute fin de match et les Jets de Winnipeg l’ont emporté par la marque de 4 à 1.

Les Jets ont réglé le cas des Sénateurs en marquant trois buts en moins de 10 minutes au cours du deuxième vingt. Mark Scheifele, Adam Lowry et Blake Wheeler ont tous marqué leur deuxième but de la saison lors de cette poussée. Nikolaj Ehlers avait ouvert la marque pour les visiteurs au premier tiers.

Tierney a profité d’un avantage numérique pour inscrire l’unique but des Sénateurs, alors qu’il restait moins de trois minutes à faire au troisième vingt.

Hellebuyck a réussi un total de 28 arrêts. Pour sa part, Matt Murray a connu un départ difficile chez les Sénateurs et a été retiré du match après avoir alloué quatre buts sur 26 lancers.

DeBrusk tranche

À Boston, Jake DeBrusk a fait la différence en tirs de barrage pour mener les Bruins à une victoire de 5 à 4 contre les Flyers de Philadelphie.

Menés 2 à 0 après deux périodes, l’équipe locale a touché la cible à quatre reprises au troisième vingt. Chez les Flyers, James Van Riemsdyk s’est illustré avec ses deux buts.