Plusieurs Québécois au camp du Rocket

Le camp d’entraînement du Rocket de Laval s’entamera vendredi avant-midi au Centre Bell en présence de 32 joueurs, dont huit Québécois.

En plus du défenseur d’expérience Xavier Ouellet, qui agit à titre de capitaine de l’équipe, l’arrière Tobie Bisson tentera de faire sa place à la ligne bleue. Dans le cas de Bisson, il est un ancien élève de l’entraîneur-chef Joël Bouchard avec l’Armada de Blainville-Boisbriand, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Maintenant âgé de 23 ans, le jeune homme évoluait, la saison dernière, avec les Cyclones de Cincinnati, dans l’ECHL.

À l’attaque, Alex Belzile, Laurent Dauphin et Yannick Veilleux ont tous porté les couleurs du Rocket en 2019-2020. À eux s’ajoutent Rafaël Harvey-Pinard, Joel Teasdale et Samuel Vigneault.

Sélectionné au septièmetour par le Canadien au repêchage de 2019, Harvey-Pinard souhaite poursuivre sa carrière de hockeyeur après un séjour fructueux chez les juniors avec les Huskies de Rouyn-Noranda et les Saguenéens de Chicoutimi. Teasdale, qui a aussi déjà été dirigé par Bouchard chez l’Armada, voudra faire ses preuves avec le Rocket, lui qui est enfin remis d’une grave blessure au genou droit. Finalement, Vigneault est un patineur imposant de 6 pi et 5 po. qui portait, la saison dernière, les couleurs des Monsters de Cleveland, dans la Ligue américaine. En 57 matchs, cet ancien de l’Université Clarkson a récolté 16 points, dont 11 buts.

Guhle et Mysak présents

En plus des trois gardiens Cayden Primeau, Michael McNiven et Vasilli Demchenko, il y aura un total de 10 défenseurs et 19 attaquants à ce camp d’entraînement.

Tel que rapporté par le journaliste Renaud Lavoie de la chaîne TVA Sports, mercredi soir, quatre hockeyeurs d’âge junior – Kaiden Guhle, Jan Mysak, Gianni Fairbrother et Jacob Leguerrier - seront sur place. Premier choix du Canadien au dernier repêchage, 16e au total, Guhle attire particulièrement l’attention. Le défenseur a récemment participé au Championnat mondial de hockey junior, où il a récolté trois points, dont buts, en sept matchs avec l’équipe canadienne.

Âgé de 18 ans, Mysak suscite également de l’intérêt, le Tchèque ayant été choisi au deuxième tour par le CH lors du récent repêchage.

Une saison particulière

Après avoir disputé 49 matchs pour le Canadien la saison dernière, l’attaquant Jordan Weal se retrouve aussi parmi les participants qui seront sur la glace afin de préparer la saison 2020-2021 de la Ligue américaine qui se mettra en branle le 5 février. Des duels intraéquipe sont prévus les 25, 28 et 31 janvier. Certaines séances se dérouleront au complexe sportif de Brossard.

La troupe de l’entraîneur-chef Joël Bouchard, qui jouera exceptionnellement au Centre Bell cette saison, n’affrontera que les Marlies de Toronto, les Senators de Belleville et le Moose du Manitoba durant la campagne.

Liste complète des joueurs invités au camp d’entraînement du Rocket

Attaquants

• Baddock, Brandon

• Belzile, Alex

• Blandisi, Joseph

• Dauphin, Laurent

• Harvey-Pinard, Rafaël

• Hawel, Liam

• Hillis, Cam

• Khisamutdinov, Arsen

• Lucchini, Jacob

• Lynch, Kevin

• Mysak, Jan

• Pezzeta, Michael

• Teasdale, Joel

• Vejdemo, Lukas

• Veilleux, Yannick

• Verbeek, Hayden

• Vigneault, Samuel

• Weal, Jordan

• Ylonen, Jesse

Défenseurs

• Bisson, Tobie

• Brook, Josh

• Fairbrother, Gianni

• Guhle, Kaiden

• Halbert, Nathanael

• Leguerrier, Jacob

• Leskinen, Otto

• Oloffson, Gustav

• Ouellet, Xavier

• Schueneman, Corey

Gardiens

• Demchenko, Vasilii

• McNiven, Michael

• Primeau, Cayden