Quand Richard Martineau demande de l’aide de Messmer

L’animateur Richard Martineau a une grande crainte des hypnotiseurs. Mais ne reculant devant rien, il a contacté l’un de leur plus illustres représentants pour l’aider à gérer son stress en ces temps de pandémie.

«Notre cerveau, c’est un coffre d’outils incroyable. On peut faire de très grandes choses avec ça. On n’a juste pas été éduqué en Amérique du Nord à se servir de ça», a expliqué l’hypnotiseur en entrevue sur QUB radio.

Privé de spectacles en raison de la crise de la COVID-19, Messmer en a profité pour préparer un séminaire pour aider les gens à utiliser l’hypnose pour les aider à gérer certains problèmes.

«Ça fonctionne très bien l’autohypnose pour réussir à se calmer», insiste-t-il.

Même s’il a déjà pu hypnotiser l’humoriste et animateur Michel Barrette via un appel Facetime, Messmer se veut rassurant: impossible de prendre le contrôle de votre esprit et de vous faire agir contre votre gré. La crainte est commune, ajoute l’homme de scène. Lui-même a rencontré sa conjointe lorsqu’il l’a hypnotisée sur scène lors d’un spectacle il y a dix ans.

«Encore aujourd’hui, elle a cette crainte-là! raconte-t-il en riant. Si on n’accepte de pas de se faire hypnotiser, c’est plus difficile à ce moment-là pour l’hypnotiseur.»