Qu’on paye Phillip Danault!

Claude Provost a gagné neuf coupes Stanley. Il est le seul être humain sur la planète, incluant les propriétaires, les dirigeants et les joueurs, à avoir gagné neuf coupes sans se retrouver au Temple de la renommée du hockey.

Pourtant, il a fallu que Bobby Hull et Gordie Howe lui rendent hommage en soulignant son travail défensif contre eux, pour que leur gloire rejaillisse un peu sur lui.

Guy Carbonneau a été un formidable joueur, un marqueur hors pair avec les Saguenéens de Chicoutimi et un joueur de centre de génie lors des mises en jeu. C’est quand Mario Lemieux et Peter Stastny ont vanté ses mérites que le grand public a vraiment appris à apprécier son jeu teigneux et courageux.

Voilà que Nathan MacKinnon fait la gloire de Phillip Danault. Celui que de nombreux connaisseurs à travers la Ligue nationale considèrent comme le meilleur attaquant du circuit soutient que ça va être une délivrance de ne pas affronter Phillip Danault cette saison. Il a même ajouté que Danault est très sous-estimé et qu’il espère qu’il gagnera bientôt le trophée Selke.

Hull qui vantait Provost.

Stastny et Lemieux qui vantaient Carbo.

MacKinnon qui vante Danault.

Maudite bonne compagnie !

LA CONSÉCRATION DE MACKINNON

Je respecte le bon travail accompli par Marc Bergevin pendant l’automne et l’hiver. Les circonstances spéciales causées par la pandémie de la COVID lui ont permis de retaper son équipe. Il l’a fait avec doigté et efficacité.

Mais ce que Nathan MacKinnon vient de dire à propos du jeu haut de gamme de Phillip Danault rappelle que le jeune homme complète la dernière année de son contrat avec le Canadien. Avant la saison, Bergevin a pris soin de ses nouvelles acquisitions, s’assurant qu’elles le feraient bien paraître. C’est parfait, c’est la business. Ce sont les relations humaines.

Mais le début de saison du Canadien rappelle à quel point Phillip Danault est important pour le Canadien. Il a été obligé de souvent jouer le rôle de premier centre de l’équipe. C’est comme si on avait demandé à Guy Carbonneau de prendre soin de Wayne Gretzky, de Mario Lemieux et de Peter Stastny tout en pivotant le trio principal du Canadien en attaque.

Ces dernières saisons, à cause de la médiocrité abyssale du Canadien, Danault a tout donné pour remplir un rôle impossible. Avec l’arrivée des jeunes Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi au poste de centre, Danault va pouvoir exceller dans ce qu’il fait de mieux. Être un joueur de centre responsable de la surveillance du meilleur centre adverse et être très bon dans tous les aspects du jeu.

JOUER À LA GRENOUILLE DE SERVICE

Le puck est maintenant sur la palette de Bergevin. Jamais je ne croirai une seule seconde que le directeur général du Canadien est prêt à laisser partir un joueur et un homme comme Phillip Danault.

S’il a des problèmes à justifier in petto le salaire exigé par Danault et son agent, que Marc Bergevin ajoute un million par année pour compenser le rôle de grenouille de service que Danault est obligé de jouer soir après soir pour sauver l’illusion du français chez le Canadien.

C’est simple. Il ne reste plus de joueurs francophones chez le Tricolore ou comme on les appelait, les Flying Frenchmen. Danault sert à toutes les sauces. Des entrevues express après les matchs, surtout les défaites, alors que les autres se poussent des caméras aux différentes apparitions pour les relations publiques du Canadien, ça se paye.

La situation est très simple. Dans le fond, la masse salariale du Canadien doit respecter les priorités du directeur général. Ça sera toujours son excuse.

Alors, que le directeur général mette ses priorités à la bonne place.

Merci beaucoup, on attend la conférence de presse.

DANS LE CALEPIN

Donald Trump a donc quitté la Maison-Blanche dans le chaos. Il est certain que Joe Biden sera un président de transition. Il devrait consacrer les quatre années de sa présidence à préparer une passation des pouvoirs à une nouvelle génération. La classe politique actuelle a atteint ses limites.

Avec le départ de Trump, je perds donc le seul président avec qui j’aurai eu un semblant de conversation. C’était en 1988 à Atlantic City pour le combat entre Michael Spinks et Mike Tyson. Ça se passait au Trump Casino. Le boss était venu faire un tour au centre de presse. En entendant du français, il s’était informé qui on était, une collègue et moi.

« Oh ! De Montréal ! Ton journal doit être vraiment très important pour t’avoir délégué à ce plus grand combat de l’histoire ? »

Important ? Je l’avais presque cru...