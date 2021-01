Une soirée sous le signe de l’humour à Québec

Malgré un contexte actuel difficile pour le monde du spectacle, l’humour a fait vibrer Québec jusque dans les foyers, jeudi soir, avec deux soirées virtuelles présentées depuis la capitale.

Du côté de Sainte-Foy, P-A Méthot et ses invités Maxim Martin, Mélanie Ghanimé, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Réal Béland et Mario Tessier ont inauguré virtuellement le tout nouveau ComediHa! Club. Divers événements humoristiques seront d’ailleurs programmés toutes les semaines sur ComediHa.TV, en attendant un vrai retour dans les salles.

Photo courtoisie, Étienne Dionne

Sur la scène du Capitole, le duo Jean-Michel Anctil et Véronique Claveau avait concocté un gala sympathique sur le ton de la taquinerie. La prémisse? Véronique Claveau voulait se débarrasser de son acolyte pour animer la soirée à elle seule.

C’est ainsi qu’à coup de costumes clinquants et de diverses tactiques, comme débarquer sur scène avec cinq chiots ou une moto, Jean-Michel Anctil tentait de séduire le public. Véronique Claveau, elle, a été la complice parfaite en répliquant avec ses nombreux talents.

Photo Stevens LeBlanc

Dans un numéro collectif auquel se sont greffés Pierre Brassard et Pier-Luc Pomerleau, on a eu droit à de savoureuses imitations. Encore une fois, Véronique Claveau a brillé, entre autres avec sa Pénélope McQuade. Jean-Michel Anctil ? Rempli de bonne volonté, il n’a été capable, à la blague, bien sûr, que d’imiter ses propres personnages.

Tout au long de la deuxième partie, Véronique Claveau a tenté de trouver une nouvelle vocation à son partenaire qui a, à maintes reprises, répété dans les médias qu’il prenait sa «retraite». Sans jamais avoir peur du ridicule, il a essayé de devenir jardinier avec la colorée Marthe Laverdière, danseur avec Émily Bégin, dresseur de chiens et homme-canon.

Animaux, confort et suppositoire

On a été gâté au chapitre des invités. Avec ses talents de conteur, Guillaume Pineault nous a fait vivre, presque comme si on y était, la fois où il s’est servi d’une gousse d’ail comme suppositoire pour retrouver la voix. Korine Côté s’est ensuite imaginé l’avenir d’un enfant «qui deviendra un adulte de marde» parce qu’il conduit une Porsche miniature au parc. Un brillant numéro sur le bien paraître.

Photo Stevens LeBlanc

En duo, Fabien Cloutier et Katherine Levac on fait une montée de lait sur les animaux de compagnie autres que les chats et les chiens. «Je ne connais personne de normal qui a un serpent», a avoué Fabien Cloutier, qui trouve aussi que «si tu possèdes un poisson rouge passé l’âge de quatre ans et demi, ta vie s’en va nulle part».

Photo Stevens LeBlanc

Ce fut bon retrouver le regard avisé de Guillaume Wagner, «content d’être où que ce soit ces temps-ci», parce qu’à être trop souvent chez lui, il s’est aperçu qu’il ne savait rien faire. Motivé dans sa paresse, il a cité plusieurs exemples comme quoi il était dangereux de tomber dans le confort.

L’hilarante Christine Morency nous faisait presque rire aux larmes en racontant comment elle s’est débarrassée d’une chauve-souris dans sa chambre au Château Frontenac. En conclusion, l’humoriste Franky a été un de ceux qui est allé chercher le plus de rires dans la salle avec ses lignes complètement absurdes.

Faits saillants:

Rachid Badouri anime un Gala ComediHa! vendredi soir, 20 h, sur la plateforme ComediHa.TV.