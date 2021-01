52 écrivains à la Nuit de la lecture

Cinquante-deux écrivains seront en vedette samedi lors de l’événement La nuit de la lecture au Québec. Roxane Bouchard, Marie Laberge, David Goudreault, Francine Ruel, Kim Thuy, Jean-Christophe Réhel et plusieurs autres chuchoteront, déclameront et raconteront des aventures ou de la poésie.

Cet événement gratuit en ligne propose 30 blocs d’activités pour tous les âges entre 18 h et 23 h.

«La nuit de la lecture est une nuit qui nous invite à être en intimité avec les mots et avec la voix des écrivains et des écrivaines, et, surtout, être en intimité avec nos rêves, les oreilles ouvertes», a indiqué l’écrivaine Kim Thuy, porte-parole, en compagnie de Simon Boulerice, de cette troisième édition.

Des écrivains qui feront ces lectures dans le confort de leur domicile et qui livreront aussi des choses de leur cru. Ils proposeront aussi des coups de cœur de libraires, de bibliothèques et d’organismes culturels.

L’offre est variée. On retrouve des histoires, de la poésie, des polars, de la science-fiction, du slam et des rencontres, comme avec Marie Laberge, où les écrivains se racontent.

Il faut pour participer à La nuit de la lecture s’inscrire sur le site nuitlecture.ca où la programmation, regroupée sous diverses thématiques, est en ligne. C’est gratuit. Il est possible de s’inscrire à une activité par bloc de programmation.

Il s’agit d’une initiative de l’Union des écrivains et des écrivaines québécois et de la Fondation Lire pour réussir.

Cette Nuit de la lecture fait suite à une initiative française, lancée il y a cinq ans, où l’on célèbre, un samedi de janvier, la lecture.