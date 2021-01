COVID-19: la situation s’améliore à Montréal, mais reste critique

La Santé publique de Montréal se dit encouragée par la baisse des cas liée à la COVID-19 depuis le début janvier, mais il est encore trop pour penser à atténuer les consignes sanitaires.

« On a probablement encore quelques semaines à faire des efforts », a déclaré vendredi matin la directrice régionale de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin.

Malgré des signes encourageants, la situation demeure en effet critique dans la métropole, où le nombre de « petites éclosions » reste important. À l’heure actuelle, la Santé publique rapporte plus de 400 éclosions, dont 179 dans les milieux de travail et 140 dans le réseau de la santé.

Des tests de dépistage rapide seront déployés dès la semaine prochaine dans les quartiers chauds de la ville. Contrairement à ce que le premier ministre François Legault a annoncé plus tôt cette semaine, il n’est toutefois pas question de faire du dépistage aléatoire.

« Ce n’est pas une stratégie qui est retenue pour le moment », précise la Dre Drouin.

Alors que les recherches épidémiologiques seront intensifiées dans les secteurs les plus touchés, la Dre Drouin ne croit pas que la contamination communautaire y est plus grande en raison du non-respect des consignes sanitaires. Le contexte dans lequel les gens vivent pourrait expliquer la contamination communautaire plus importante.

« Les facteurs environnementaux rendent plus difficile le respect des mesures sanitaires », insiste-t-elle.

« Petit ralentissement »

Avec la fin de la vaccination dans les CHSLD, c’est au tour des employés de la santé dans les hôpitaux de recevoir la première dose du vaccin. Avec cette opération, Santé Montréal espère diminuer la pression sur le système de santé. 696 personnes sont actuellement hospitalisées à Montréal en raison de la COVID-19. Parmi elles, 112 se trouvent aux soins intensifs.

« Il faut rester vigilant du côté des hôpitaux », martèle la présidente et directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Sonia Bélanger.

Encore plus de 1000 employés dans les hôpitaux montréalais sont absents en raison du virus.

Avec la baisse de doses annoncée par Pfizer au cours des derniers jours, la campagne de vaccination à Montréal risque de connaitre un « petit ralentissement ». La métropole ne recevra aucune nouvelle dose du fabricant la semaine prochaine, précise Mme Bélanger.

Au cours de la dernière semaine, plus de 4651 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés sur l’île de Montréal et 93 décès supplémentaires ont été rapportés.