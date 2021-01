Corey Perry prend la place de Joel Armia à l’entrainement

Le Canadien de Montréal était de retour à l’entrainement sur la glace du Rogers Arena au lendemain de sa victoire éclatante de 7 à 3 contre les Canucks de Vancouver. Victime d’une commotion cérébrale lorsque durement plaqué par Tyler Myers, Joel Armia manquait évidemment à l’appel et a été remplacé par Corey Perry sur le troisième trio.

Malgré les fâcheux événements de la veille et la décision de la Ligue nationale de hockey de ne pas sévir contre Myers, Claude Julien n’a pas voulu s’étendre sur le sujet.

Joel Armia goes to the dressing room after this high hit from Tyler Myers. pic.twitter.com/OMZcCxVdOZ — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) January 22, 2021

«Je vais contrôler ce que je peux contrôler et on va se préparer comme équipe pour gagner un match demain. C’est la ligue qui est en charge de la discipline, qui prend ces décisions-là. Alors on va de l’avant et on fait ce qu’on a à faire.»

Alors que le Canadien s’apprête à affronter les Canucks pour une troisième fois consécutive samedi, les esprits risquent de s’échauffer entre les deux formations.

«Avant même cet incident, on en parlait : quand tu joues contre une même équipe pour deux ou trois matchs consécutifs, il y aura du mauvais sang. Ce n’est pas la première et ce ne sera pas la dernière fois qu’une chose comme ça se produit», a indiqué Julien.

«C’est à chaque équipe de gérer ça à sa manière (...). Pour nous, ce qui est le plus important demain est de gagner un match de hockey, c’est ce qu’on veut faire. On ne peut pas contrôler ce que décide la ligue. On ne peut que contrôler la manière dont on performera demain.»

Paul Byron a également manqué l’entrainement du Tricolore vendredi et était remplacé par Michael Frolik sur la quatrième unité. Byron sera réévalué en vue du match demain, auquel il pourrait participer.