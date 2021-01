COVID-19: l’Ontario et le Québec franchissent le cap des 250 000 cas chacun

L’Ontario a presque rattrapé le Québec pour le nombre de cas cumulés de COVID-19, vendredi, alors que les deux provinces ont franchi la barre des 250 000 contaminations.

L’Ontario, qui a mené près de 72 000 prélèvements la veille, a recensé 2662 nouveaux cas et 87 décès supplémentaires, si bien que son compteur affiche désormais 250 226 infections et 5701 pertes de vie. Toronto est toujours sous haute surveillance. La Ville-Reine a annoncé 779 cas de plus, devant les régions de Peel (542 cas), de York (228 cas) et de Waterloo (128 cas).

De son côté, le Québec, pour une sixième journée consécutive, a comptabilisé moins de 1800 cas. Ainsi, vendredi, 1631 personnes ont été infectées par la COVID-19 pour un total de 250 491. En revanche, le bilan des morts est lourd avec 88 décès. Parmi ceux-ci 18 sont survenus au cours des 24 dernières heures et 37 proviennent d’un rattrapage dû à un retard de transfert de données survenu entre le 6 décembre 2020 et le 17 janvier dernier, ont précisé les autorités.

Tant les hospitalisations (-27) que les personnes aux soins intensifs (-4) ont diminué au Québec.

Montréal est toujours le principal foyer de contamination de la Belle Province avec ses 681 nouveaux cas, devant la Montérégie (+276 cas) et Laval (+128 cas). Les autres secteurs, comme les Laurentides, Lanaudière et la Capitale-Nationale, ont tous rapporté moins de 100 cas vendredi.

Jusqu’ici, plus de 200 000 Québécois ont reçu une première des deux doses de vaccin et 40 738 tests ont été réalisés jeudi.

«Le nombre de décès causés par la COVID sont toujours en [hausse]. On doit continuer de respecter les mesures pour protéger les personnes plus vulnérables», a partagé sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Il a de plus invité les parents d’enfants de 6 ans et plus à se rendre dans un centre de dépistage dès que des symptômes se présentent. Il a recommandé aux parents d'utiliser l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 pour démêler le tout.

En après-midi, le pays comptait 735 920 cas de COVID-19 et 18 799 fatalités.

La situation au Canada:

Québec: 250 491 cas (9361 décès)

Ontario: 250 226 cas (5701 décès)

Alberta: 119 114 cas (1500 décès)

Colombie-Britannique: 62 976 cas (1119 décès)

Manitoba: 28 260 cas (795 décès)

Saskatchewan: 21 338 cas (239 décès)

Nouvelle-Écosse: 1570 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1057 cas (13 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 398 cas (4 décès)

Nunavut: 266 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 110 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 31 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 735 920 cas (18 799 décès)