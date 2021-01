[EN DIRECT 22 JANVIER 2021] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

PLANÉTAIRE

Cas: 97 592 137

Décès: 2 093 387

CANADA

Cas: 731 450, dont 248 860 au Québec

Décès: 18 622, dont 9273 au Québec

Toutes les nouvelles du vendredi 22 janvier 2021

7h16 | Zinédine Zidane déclaré positif à la COVID-19.

AFP

L’entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane est positif à la COVID-19, a annoncé le club madrilène vendredi.

« Le Real Madrid annonce que notre entraîneur Zinédine Zidane a été déclaré positif à la COVID-19 », a déclaré le club dans un bref communiqué, sans donner plus de précisions.

7h05 | Hong Kong: des milliers d’habitants confinés dans un quartier touché par le virus.

AFP

Des milliers d’habitants d’un des quartiers les plus pauvres et densément peuplés de Hong Kong seront contraints dans la nuit de vendredi à samedi de rester chez eux dans le cadre du premier confinement ordonné par les autorités depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Cette mesure interdit à toute personne vivant dans des immeubles situées dans une zone géographique délimitée, où un nombre croissant de cas a été enregistré ces derniers jours, de quitter son domicile à moins de présenter un test négatif, selon des médias.

Cette mise en quarantaine, qui concerne quelque 150 immeubles et jusqu’à 9000 personnes, doit entrer en vigueur à minuit dans la nuit de vendredi à samedi et quelque 1700 policiers seront déployés pour veiller à son respect, selon le quotidien South China Morning Post.

Elle ne devrait être levée que lorsque l’ensemble de la population aura été testé.

Les autorités sanitaires ont refusé de commenter cette information lors d’un point presse organisé vendredi, mais de nombreux médias en ont fait état toute la journée, citant des responsables gouvernementaux.

Hong Kong a été l’un des premiers endroits de la planète à être touché par le coronavirus après son apparition dans la Chine continentale voisine.

7h00 | Le prix de tests rapides divisé par deux pour les pays défavorisés.

Les pays les plus défavorisés vont pouvoir avoir plus facilement accès à des tests antigéniques rapides, un outil de base pour tenter d’endiguer la pandémie de COVID-19 à la moitié du prix actuel, a annoncé Unitaid vendredi.

L’accord entre Unitaid et la Fondation pour des diagnostics innovants « va permettre d’augmenter la capacité des entreprises qui fabriquent ces tests rapides de détection d’antigènes et répondre à environ la moitié des besoins estimés pour les pays à faible et moyen revenu et il permet de baisser le prix de moitié, de 5 à 2,5 dollars pièce », a indiqué Hervé Verhoosel, un porte-parole d’Unitaid, une organisation internationale hébergée par l’OMS, au cours d’un point de presse de l’ONU à Genève.

Selon le porte-parole, quelque 264 millions de tests pourront ainsi être produits dans les 12 mois suivant l’accord.

Les tests de détection des infections à la COVID-19 sont un outil crucial pour mieux soigner, mais aussi pour mieux combattre la pandémie en détectant le plus tôt possible les foyers d’infection et pouvoir ainsi les isoler pour éviter une propagation plus importante du virus.

C’est particulièrement vrai pour les pays à faible et moyen revenu où les personnels soignants sont souvent privés d’accès aux tests en raison des fragilités des systèmes de santé et de la dépendance à un approvisionnement à l’étranger, a encore souligné M. Verhoosel.

Là où les pays riches administrent 252 tests pour 100 000 habitants chaque jour, ce taux est 10 fois inférieur dans les pays défavorisés avec seulement 24 tests par jour pour 100 000 habitants. Une différence due en partie à l’absence de moyens d’exploiter des tests moléculaires (PCR) plus sophistiqués et à des populations qui vivent éparpillées.

9h59 | Pékin a lancé vendredi un dépistage massif de ses habitants après quelques cas de Covid, dont certains liés au variant anglais, entraînant la formation d’impressionnantes files d’attentes dans les rues de la capitale chinoise.

AFP

5h04 | Le gouvernement hongrois a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour acheter de «larges quantités» du vaccin russe Spoutnik V, bien que celui-ci n'ait pas encore été autorisé par les autorités sanitaires européennes.

1h00 | Plus de 4000 Québécois ayant un cancer n’auraient pas été diagnostiqués au printemps, lors de la première vague de la pandémie de COVID-19, révèle une nouvelle étude du gouvernement.

Photo Chantal Poirier

À VOIR ET LIRE | Les DJ sont survoltés, la sono crache les décibels et les fêtards se préparent pour une nuit blanche : la jeunesse de Wuhan savoure sa liberté retrouvée, au moment où le reste du monde est confiné.

AFP

1h38 | Le nombre total de décès provoqués par le coronavirus en Allemagne a franchi vendredi le seuil des 50 000, a annoncé l’institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI), au moment où le pays a prolongé jusqu’à mi-février son arsenal anti-Covid.

1h02 | Sortie renforcée de la pandémie de Covid-19, et alors que les États-Unis sont encore en pleine transition, l’Asie devrait dominer le Forum économique mondial, qui abandonne cette année les neiges de Davos au profit d’un format complètement virtuel.

0h38 | Le gouvernement japonais a approuvé vendredi deux projets de loi visant à renforcer l’efficacité des mesures restrictives pour lutter contre le coronavirus, qui permettraient, s’ils sont adoptés tels quels, d’infliger des amendes et même des peines de prison aux réfractaires.

AFP

0h00 | Durement touchés par la crise sanitaire, les hôtels ont reçu plus de 100 millions $ en aide financière de Québec depuis le début de la pandémie.