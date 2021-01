Rachid Badouri attaque la COVID lors du dernier gala du ComediHa! Fest

Nous sommes en plein cœur d’une pandémie et Rachid Badouri, à la barre du sixième et dernier gala de cette édition hybride du Comediha! Fest, a décidé que ce n’est pas parce que la COVID nous fait souffrir que nous ne pouvons pas en rire.

Pari réussi. Si son numéro d’ouverture, où il relatait sa pénible expérience à tenter de faire rire des gens dans leur voiture au ciné-parc, mériterait d’être fignolé s’il compte le réutiliser, son monologue sur les ravages du virus sur notre santé mentale était un bijou d’humour à saveur sociale.

Photo Didier Debusschère

«On se sent comme les narines d’Éric Lapointe après une grosse soirée: très irritées», a lancé Badouri, qui a conclu en insistant, avec raison, pour qu’on s’écoute mieux pendant que le numéro de Suicide Action Montréal apparaissait à l’écran.

Un autre vétéran a fait mouche. À partir d’une idée en apparence toute simple, les choses qu’on se fout de ne pas avoir fait et celles qu’on veut continuer de faire avant de mourir, Laurent Paquin a concocté un numéro fort efficace où on a appris qu’il n’entend pas cesser de dire bon matin, même si c’est un anglicisme.

«Je ne veux pas dire bonjour, c’est trop large. Je ne veux pas te souhaiter la journée au complet tout de suite», a-t-il argumenté.

Photo Didier Debusschère

Les jeunes au front

Aux côtés des autres « connus » Matthieu Pepper, qui est allé se faire palper le pubis dans un spa, et Mehdi Bousaidan (qu’on n’avait pas vu à l’heure de tombée), on a fait connaissance avec une ribambelle d’humoristes de la relève dans ce gala qui était consacré à la nouvelle génération.

Dans le lot, on a bien aimé la présence assurée et l’énergie déployée par Sinem Kara, humoriste d’origine turque, une des nombreuses issues de la diversité sur le gala. Sympathique à la cause des immigrants, elle a suggéré qu’on accorde la citoyenneté à tous ceux qui peuvent réaliser une recette que Ricardo ne connaît pas. Tout un contrat!

Photo Didier Debusschère

Cela dit, l’intention de donner de la place aux jeunes avait beau être noble, le résultat était inégal. La plupart des monologues contenaient de bonnes idées, qui n’étaient trop souvent pas développées à leur plein potentiel.

Le métier qui rentre.