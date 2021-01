Le PEPS célèbre son 50e anniversaire

Si les célébrations et les plans initiaux ont dû être chamboulés en raison de la pandémie, le PEPS a souligné, vendredi, le 50e anniversaire de l’édifice qui a accueilli quelques-uns des dignitaires les plus importants de la planète et fut le théâtre de prestigieux événements sportifs nationaux et internationaux.

C’est le 22 janvier 1971 que le recteur de l’Université Laval Louis-Albert Vachon officialisait l’ouverture du bâtiment qui allait devenir une plaque tournante et un incontournable pour le milieu sportif régional.

« Ce n’est pas le scénario envisagé, a reconnu la directrice du Service des activités sportives (SAS), Julie Dionne, mais on a 50 ans une seule fois dans notre vie. Au moment du lancement des festivités en septembre, l’incertitude régnait et c’est toujours le cas quatre mois plus tard. On avait prévu des retrouvailles, des festivités et des journées portes ouvertes en fin de semaine, mais on va se reprendre quand ça va être possible. »

Une exposition verra le jour dans la promenade près de la billetterie. « On aimerait que ça devienne une exposition semi-permanente qui pourrait être en place sur une période de deux ans, a indiqué Dionne. L’histoire, des artefacts, des événements et la ligne du temps de l’édifice seront mis en valeur. »

Deux conférences compléteront la programmation au cours des prochaines semaines. Tout d’abord, l’entraîneur-chef Glen Constantin présentera le 28 janvier une conférence s’intitulant « Comment bâtir une culture gagnante » dans le cadre d’une discussion avec le collègue Stéphane Turcot. Les participants pourront poser leurs questions après la rencontre. Au coût de 20 $, il s’agit de la seule conférence qui ne sera pas gratuite pendant les festivités et tous les fonds amassés seront versés dans le fonds Rouge et Or.

L’autre conférence, dont la date reste à déterminer, portera sur la place des femmes dans le milieu sportif. La chercheuse Guylaine Demers, l’ancienne entraîneuse Linda Marquis et l’Olympienne en patinage de vitesse longue piste Ariane Loignon seront les panellistes.

Événement le plus marquant

Au cours des deux dernières semaines, un comité des sages a identifié 16 événements marquants qui ont jalonné l’histoire du PEPS. Selon la formule du tableau (« bracket ») propre à certains grands événements sportifs comme le tournoi du March Madness dans la NCAA, il y avait un affrontement chaque jour dont le gagnant était déterminé par les gens qui votaient sur le site web.

Le duel ultime a opposé le championnat canadien de volleyball masculin de 2013 et la présentation d’une partie du camp des Raptors de Toronto en octobre 2019. La victoire des protégés de Pascal Clément face aux Maradeurs de McMaster dans un stade couvert rempli au bouchon a été choisie comme l’événement marquant des 50 ans. La Coupe Vanier 2010 et la visite du pape Jean-Paul II en 1984 ont complété le Final Four.

« La communauté de volleyball s’est mobilisée, a indiqué Dionne. Il y a des gens qui votaient pour chaque duel. Il y a eu plusieurs gros événements, entre autres la venue du pape, qui avait attiré 300 000 personnes. »