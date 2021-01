Les Raptors s’en sortent bien sans Lowry face au Heat

Les Raptors de Toronto n’ont pas trop souffert de l’absence de Kyle Lowry vendredi soir, à Tampa, alors qu’ils se sont imposés par la marque de 101 à 81 devant le Heat de Miami.

Indisposé par une infection à un orteil du pied droit, Lowry a cédé son poste à l’attaque des Raptors à Norman Powell. Ce dernier s’est bien tiré d’affaire en menant les siens avec une production de 23 points.

Un gros morceau manquait également du côté du Heat, alors que Jimmy Butler était à nouveau sur la liste des absents liés au protocole de sécurité de la NBA pour la COVID-19. Le joueur étoile n’a disputé que six des 13 matchs de son équipe cette saison. Kendrick Nunn s’est illustré en son absence en récoltant 22 points.

Les Raptors ont pris les commandes dès le début de la rencontre en dominant le Heat 37 à 20 au premier engagement. Après avoir ralenti la cadence lors des deuxième et troisième quarts, l’équipe locale a terminé le match en force en s’imposant 28 à 17 au quatrième quart.

Les contributions de Siakam et Anunoby

Alors qu’il constituait un cas incertain en vue de ce match en raison d’une blessure à l’aine de la jambe gauche, Pascal Siakam a réussi un double-double en enregistrant 15 points et 14 rebonds. OG Anunoby a également bien fait en réussissant cinq de ses six lancers à la ligne de trois points et terminant le match avec 21 points, un sommet pour lui cette saison.

De son côté, le Québécois Chris Boucher a inscrit cinq points et autant de rebonds en près de 20 minutes de jeu.

Après avoir divisé les honneurs de cette courte série de deux matchs contre le Heat, les Raptors affronteront les Pacers de l’Indiana dimanche et lundi, à Indianapolis.