L’obsession cubaine de l’ex-président Trump

Joe Biden est devenu le 13e président des États-Unis élu depuis le triomphe de la Révolution cubaine. Les douze précédents se sont tous essayés — mais sans y parvenir — à écraser le gouvernement cubain, au prix de milliers de morts et blessés, de milliards de dollars de pertes matérielles et autant de rêves brisés d’une vie meilleure.

Sans minimiser la furie de ses prédécesseurs — on se rappellera l’instauration du blocus économique et commercial décrété par Dwight Eisenhower en 1960, l’invasion de la baie des Cochons autorisée par John F. Kennedy en 1961 et la loi Helms-Burton sous le mandat de Bill Clinton en 1995, trois actions qui visaient directement le cœur de la Révolution —, force est d’admettre que Donald Trump s’est particulièrement illustré avec plus de 240 mesures, lois et décrets contre l’île socialiste durant son seul mandat de quatre ans. Si on calcule qu’une année représente 200 jours ouvrables, cela représente une mesure coercitive tous les trois jours pendant quatre ans ! Faut avoir un moral à toute épreuve pour résister à de telles attaques à répétition.

Rappelons que Barack Obama, le prédécesseur de Donald Trump, avait quant à lui adopté tout un train de mesures visant à améliorer les relations entre les deux pays, à commencer par la réouverture de l’ambassade étatsunienne à La Havane. Mais ne nous trompons pas sur les véritables intentions de l’empire. De son propre aveu, Obama reconnaissait que la politique du bâton avait échoué et qu’il fallait maintenant essayer une autre recette pour parvenir aux mêmes fins : prendre le contrôle de l’île et de son gouvernement. N’empêche, l’arrivée d’Obama et sa politique de main tendue avaient suscité un véritable espoir et amélioré la vie quotidienne de la population. Le tourisme surtout en avait bénéficié. Les lignes aériennes avaient entrepris des liaisons sur une base régulière sur la majorité des aéroports cubains, les vols nolisés emmenaient leurs flots de touristes désireux de découvrir enfin cette île diabolisée pendant tant d’années et des paquebots de croisière effectuaient des escales de quelques heures ou de quelques jours à La Havane et à Santiago de Cuba. Une véritable manne dont bénéficiait toute la population.

Il serait trop long d’énumérer ici chacune de ces deux quarante mesures prises par le magnat étatsunien, mais je voudrais signaler les principales, les plus meurtrières.

On ne compte plus les amendes millionnaires imposées par l’OFAC (Bureau du contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor étatsunien) aux entreprises qui font affaires avec Cuba, banques, pétroliers, laboratoires médicaux, chaînes hôtelières, entreprises d’exportation de différents pays, etc. Ces amendes ont pour effet de décourager toute intention de négocier librement avec Cuba, d’y ouvrir des succursales, de vendre des matières premières dont le pétrole, d’effectuer des transactions bancaires, etc.

Une des mesures qui a fait le plus de mal à la population concerne l’entreprise Western Union. Le gouvernement étatsunien a d’abord interdit l’envoi d’argent à Cuba à partir de pays tiers. Par exemple, si quelqu’un au Québec voulait m’envoyer de l’argent parce que j’en avais besoin, c’était désormais impossible. Il fallait trouver une personne fiable aux États-Unis à qui quelqu’un de ma famille virerait par Interac de l’argent, pour ensuite me l’envoyer via la Western Union. Toute une gymnastique périlleuse. Les envois étaient limités à 1500$ par trois mois. Puis finalement, le gouvernement Trump a obligé la compagnie à cesser toutes ses activités dans l’île. Terminés les envois d’argent ! Il n’y a pratiquement aucun autre moyen d’envoyer de l’argent à un citoyen cubain.

D’autres mesures concernent les joueurs cubains de baseball qui se voient interdire d’être sous contrat avec des équipes professionnelles étatsuniennes, les chercheurs et scientifiques qui se voient interdire d’assister à des rencontres et colloques professionnels. Interdiction d’exporter vers les États-Unis le rhum et les fameux cigares cubains. Qui plus est, il y a actuellement quelque 230 entreprises cubaines qui figurent sur une liste noire. Et autant de personnalités politiques.

Une des dernières mesures, prise le 11 janvier dernier, a été d’inclure Cuba sur la liste des pays qui encouragent le terrorisme. Même si elle est décriée par une majorité de pays, cette mesure a pour effet de nuire encore davantage aux possibilités de commercer avec Cuba.

Curieusement, aujourd’hui, 21 janvier, la télévision nationale n’a annoncé aucune « nouvelle mauvaise nouvelle » concernant Cuba, sauf en ce qui concerne l’augmentation des nouveaux cas de covid-19. C’est déjà une bonne nouvelle en soi. Quel soulagement. Pendant quatre ans, ces 240 mesures ont, une à une, alimenté notre désarroi quotidien. Alléluia ! Serait-ce le début d’un temps nouveau ?