Nomination au Groupe TVA

La présidente et chef de la direction de Groupe TVA, France Lauzière, a confirmé la nouvelle structure de gestion des secteurs du divertissement, de l’information et du sport de Groupe TVA. Martin Picard, en tant que vice-président et chef de l’exploitation du contenu, l’entièreté du secteur de la programmation pour TVA, TVA+ et les neuf chaînes spécialisées du Groupe TVA pourront compter sur l’expertise des gestionnaires en place, incluant le rédacteur en chef de la salle de rédaction, Xavier Brassard-Bédard, des directeurs de l’information des stations régionales et le directeur général, Louis-Philippe Neveu, de TVA Sports.

Photos Chantal Poirier, Pascale Vallée, Club Richelieu sud de Lanaudière, Micheline Fortin, le CRUL

La Fondation du Club Richelieu de Montréal a offert de la magie à des centaines d’enfants. Lors de la remise des cadeaux au Centre Récréatif Poupart, le président du Club Richelieu Montréal, Alexandre Pariseau, Serge Laforge et Pierre Petit, trésorier de la Fondation, entouraient la jeune, Magaly.

Vendredi midi, j’ai fortement apprécié le travail des pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal, Simon Fournier et Jonathan Bernier, ainsi que de leurs collègues qui ont maîtrisé un feu sur la rue Logan, près de Fullum, à Montréal.

Le Club Richelieu Sud-de-Lanaudière (CRSDL) a poursuivi sa mission d’aide à l’enfance. Le président du CRSDL, Marc Thompson, à gauche, a remis un montant d’argent à la Fondation « À DEUX PAS DE LA RÉUSSITE », représentée par Alex Gagné, président fondateur de l’organisation.

Le Centre régional universitaire de Lanaudière est fier d’annoncer l’arrivée, dès l’automne 2021, du programme universitaire de 2e cycle en sciences comptables (DESS-CPA) offert par l’UQTR. Pierre-Luc Bellerose, directeur général du CRUL, est en compagnie de Gabrielle Destroismaisons, la porte-parole du CRUL.

Le conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont a annoncé l’arrivée de Julie Desharnais à titre de directrice générale de la Fondation HMR. Julie succède à Lucie Drapeau, qui était à la tête de la Fondation HMR depuis plus de 10 ans et qui a récemment pris sa retraite.