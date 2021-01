Pierre-Luc Dubois sur le point d’être échangé

La saga entourant l'attaquant des Blue Jackets de Columbus Pierre-Luc Dubois serait sur le point de prendre fin.

Le Québécois de 22 ans ne sera pas en uniforme samedi après-midi... s'il est encore un membre des Blue Jackets à ce moment, a rapporté The Athletic vendredi soir.

Plusieurs formations qui étaient intéressées aux services de Dubois ont été informées par le directeur général Jarmo Kekäläinen dans les dernières heures qu'elles n'étaient plus dans la course.

Le réseau TSN a mentionné qu'il est difficile de dire quelles équipes sont toujours en lice pour obtenir les services du gros joueur d'avant, mais que les Jets de Winnipeg seraient l'une d'elles.

Kekalainen n'était pas pressé d'échanger Dubois, mais les événements des derniers jours ont grandement accéléré le processus.

Jeudi soir, après une longue présence lors de laquelle il n'a démontré aucun effort, l’attaquant québécois a été cloué au banc pendant deux périodes complètes par l'entraîneur-chef John Tortorella.

En cinq matchs depuis le début de la campagne, Dubois n'a obtenu qu'un seul point. En 239 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il a récolté 159 points, dont 66 buts.

«Le Canadien n'a pas besoin de Pierre-Luc Dubois» – David Desharnais

À l’heure actuelle, partout à travers la Ligue nationale de hockey (LNH), le nom de Pierre-Luc Dubois est sur toutes les lèvres.

Au début du mois de janvier, le Québécois de 22 ans, prétextant un «désir d’évoluer dans un marché plus important», aurait demandé à son directeur général, Jarmo Kekalainen, d’être échangé.

Depuis, Dubois, un joueur de centre de six pieds trois pouces et 218 livres, est évidemment au centre de plusieurs rumeurs et questionnements.

Vendredi soir, le journaliste du réseau TSN Darren Dreger a mentionné qu’une transaction était près d’être conclue et que plusieurs équipes avaient été informées par Kekalainen qu’elles n’étaient plus dans la course.

Dubois ne sera d’ailleurs pas en uniforme samedi après-midi, alors que son équipe se mesurera au Lightning de Tampa Bay.

À Montréal, sans grande surprise, la question la plus populaire concernant le numéro 18 des Blue Jackets est toutefois celle-ci: pourrait-il atterrir dans l’uniforme bleu, blanc et rouge du CH?

«Le Canadien n’a pas besoin de lui. C’est aussi simple que ça. L’équipe va très bien actuellement.»

Ces paroles sont celles de l’ancien joueur de centre du Canadien David Desharnais.

Aujourd’hui porte-couleurs du club de hockey de Fribourg-Gotteron, en Suisse, le Québécois continue néanmoins à suivre ce qui se passe du côté de la LNH.

Évidemment, le dossier Pierre-Luc Dubois a attiré son attention.

«C’est sûr que lorsqu’un gars aussi talentueux que Dubois demande une transaction, ça fait beaucoup de bruit», précise l’ancien numéro 51 de la Sainte-Flanelle.

Desharnais avoue toutefois ressentir un certain malaise avec le fait de voir un joueur de seulement 22 ans exiger un échange.

«Ça envoie un drôle de message aux coéquipiers qui se battent à tes côtés depuis plusieurs années. En même temps, je ne suis pas dans les souliers de Dubois et je sais que John Tortorella peut être particulier avec ses joueurs. Plusieurs joueurs ont semblé, ces dernières années, vouloir quitter Columbus.

«Mais à mon avis, Pierre-Luc devrait être fier de jouer pour cette équipe-là. Tu as 22 ans et c’est l’équipe qui t’a repêché. J’aurais aimé voir un peu plus de fierté dans son cas, je crois. Pourquoi ne s’arrange-t-il pas pour mener cette équipe aux grands honneurs?»

Desharnais a également souhaité commenter la situation entourant le fameux match de jeudi soir, où Dubois a été cloué au banc pendant les deux dernières périodes d’un match contre le Lightning.

«C’est dommage, mais Tortorella, qu’on l’aime ou non, est là pour gagner. Si ton joueur ne se donne pas et que tu penses qu’il va te faire plus mal que de bien sur la patinoire, tu le gardes avec toi au banc. C’est comme ça.»

Pour revenir à la possibilité de voir Dubois se retrouver à Montréal, l’attaquant originaire de Laurier-Station avoue qu’il se questionne drôlement sur la pertinence d’une telle acquisition.

«Veux-tu vraiment changer la chimie qu’il y a à Montréal présentement? Oui, Dubois est un joueur extraordinaire. Mais peut-être que son attitude ne sera pas bonne. Je te rappelle qu’il vient de demander à être échangé à seulement 22 ans. Tu ne sais jamais dans quoi tu t’embarques dans ce temps-là... C’est un gros gamble.»