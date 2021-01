Pierre-Olivier Joseph brise la glace dans un gain des Penguins

Le défenseur Pierre-Olivier Joseph a obtenu une mention d’aide à son premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), vendredi soir, à Pittsburgh, où les Penguins l’ont emporté 4 à 3 face aux Rangers de New York. C’est Kristopher Letang qui a procuré la victoire à l’équipe locale en tirs de barrage.

Repêché en première ronde par les Coyotes de l’Arizona en 2017 (23e au total), Joseph a contribué au but égalisateur, marqué en milieu de troisième période par Teddy Blueger.

Le Penguins se sont retrouvés avec un déficit de deux buts en deuxième période après que Filip Chytil, Adam Fox et Kaapo Kakko eurent déjoué tour à tour, en l’espace de trois minutes, le gardien Tristan Jarry. Ce dernier s’est ensuite ressaisi et, à terme, a pu signer sa première victoire en trois départs cette saison grâce à ses 31 arrêts.

Bryan Rust et Jared McCann ont été les autres marqueurs des Penguins.

Du côté des Rangers, le défenseur K'Andre Miller a aussi obtenu un premier point en carrière dans la LNH en contribuant au but de Kakko. Pour sa part, Panarin a récolté son 100e point avec les Rangers en obtenant une aide sur le filet de Fox. Le Russe, qui en était à son 73e match avec la formation new-yorkaise, est ainsi devenu le joueur ayant atteint le plus rapidement ce plateau dans l’histoire de l’organisation.

Pas de Matthews, pas de problème

À Toronto, sans Auston Matthews et Joe Thornton, les Maple Leafs ont pris leur revanche sur les Oilers d’Edmonton en l’emportant 4 à 2.

Malgré l’absence de ces deux gros morceaux de l’attaque, ce ne sont pas les vedettes qui manquent du côté des Leafs. John Tavares et Mitch Marner ont inscrit les deux derniers buts des vainqueurs.

À son premier match de la saison, le joueur de centre Adam Brooks a ouvert son compteur dans la LNH avec un filet en avantage numérique. Jimmy Vesey a lui aussi déjoué Mikko Koskinen.

Connor McDavid et Leon Draisaitl ont marqué pour les Oilers. Il s’agit la plupart du temps d’un gage de succès pour l’équipe, qui montre une fiche de 30-12-4 lorsque les deux vedettes font secouer les cordages dans le même match.

À Washington, les Capitals sont restés invaincus en temps réglementaire cette saison en battant 4 à 3 en tirs de barrage les Sabres de Buffalo.

John Carlson a été le seul joueur à marquer lors de la séance de tirs au but. Nicklas Backstrom, Nic Dowd et Jakub Vrana avaient précédemment inscrit les «Caps» au pointage. Complice sur le but de Vrana, Zdeno Chara a récolté un premier point avec sa nouvelle équipe.

Du côté de Buffalo, les trois joueurs qui ont fait scintiller la lanterne, Eric Staal, Riley Sheahan et Dylan Cozens, l’ont fait pour la première fois dans l’uniforme des Sabres. Pour Cozens, il s’agit même d’un premier en carrière dans le circuit Bettman.