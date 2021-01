Quand un lien mère/fils frise le malsain

Vous avez bien répondu à la jeune trentenaire de ce matin qui songe à se mettre en ménage avec un garçon qui, rendu à 35 ans, vit encore avec sa mère et se sent incapable de lui donner à elle, sa véritable place dans le couple. Il y a des mères si possessives avec leur garçon qu’elles en deviennent invivables pour une tierce personne. Comme en plus son conjoint a décidé de payer seul la maison et de lui confier à elle le soin d’acheter les meubles et la bouffe, elle y perdra inévitablement au change. Je vois venir le jour où belle-maman qui vivra au sous-sol mais qui prendra tous ses repas avec le couple lui lancera que cette maison n’est pas la sienne. Voilà mon point de vue ! Si ça peut aider, tant mieux !

Christiane Pichette

Comme vous venez confirmer ma réponse à cette personne, j’espère, tout autant que vous, que vos propos seront entendus. Mais comme sa sœur et son beau-frère l’ont déjà mise en garde avec les mêmes arguments et qu’elle hésite encore à les écouter, je crains que l’amour ne soit pour elle, plus fort que la raison.