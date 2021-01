Une autre légende est partie

Encore une fois, le monde du baseball est en deuil. Depuis moins d’un an, nos héros qui nous ont procuré de vives sensations par leurs exploits n’en finissent plus de partir vers l’éternité. Vendredi, c’est Hank Aaron, une grande légende et un militant pour les droits des Afro-Américains, qui a rendu son dernier souffle.

Sa souplesse et sa puissance au bâton, jumelées à sa vitesse sur les buts et son jeu en défensive, ont permis à l’unique numéro 44 des Braves de mériter sa niche au Temple de la renommée du baseball à Cooperstown.

En 1969, j’ai rencontré Hank Aaron pour la première fois au parc Jarry. Le petit gars des Loisirs Saint-Eusèbe, dans l’est de Montréal, s’approche de Hank Aaron pour lui demander de rencontrer des jeunes avant le match.

Photo courtoisie

Je lui serre la main qui a tout simplement enveloppé la mienne. D’une voix grave, mais chaleureuse, il m’a demandé quel poste j’occupais chez les Expos. Je lui ai répondu que je travaillais au sein du département du recrutement et développement des joueurs. Avec son radieux sourire, il m’a confié combien il était fier de pouvoir compter au sein de son équipe sur le lanceur québécois Claude Raymond.

Le 8 avril 1974, les Dodgers sont de passage à l’Atlanta-Fulton County Stadium. À la quatrième manche, Aaron s’amène à la plaque pour affronter les tirs du lanceur gaucher Al Downing. Aaron a frappé la deuxième offrande de Downing pour jeter la frénésie dans la foule avec son 715e coup de circuit, fracassant ainsi la marque de tous les temps de Babe Ruth. Qui aurait même osé imaginer qu’un joueur afro-américain de l’Alabama aurait accompli ce remarquable exploit.

Le 31 mai 1974, les dirigeants des Expos, dont le propriétaire Charles Bronfman et le président John McHale, lui ont rendu un vibrant hommage avant un match au parc Jarry.

La photo

Voici l’historique de la photo de Hank Aaron devant une immense affiche de Babe Ruth qui coiffe ma chronique. Plus tôt dans la journée, j’avais demandé à Hank si je pouvais prendre une photo assez particulière de lui sans lui expliquer la mise en scène.

André « Toto » Gingras, le réputé photographe et l’un des pionniers du Journal de Montréal, se présente au parc Jarry plusieurs heures avant le match avec une immense affiche de Babe Ruth.

Vers 15 h 30, nous nous sommes dirigés vers le vestiaire des Braves. Pour mieux vous situer, aujourd’hui, c’est l’entrée principale pour le tennis au stade IGA.

« Toto » qui fréquentait régulièrement les joueurs du Canadien a été tellement ébloui par la prestance et la classe de Hank qu’il l’a comparé à Jean Béliveau. Le roi des coups de circuit, Hank Aaron a été très surpris d’apercevoir l’affiche de Babe Ruth. Il nous a expliqué qu’il était un peu mal à l’aise de se faire photographier avec cette photo du Bambino, car il craignait de manquer de respect envers ce dernier. Pour le rassurer sur la bonne utilisation de la photo, je lui ai parlé des exploits de deux des plus grands frappeurs de coups de circuit, Babe Ruth, en 1928, au parc Guybourg, et Hank Aaron qui ont disputé des matchs à Montréal.

Avec un immense sourire, Hank a acquiescé à notre demande.

Les grands disparus

Les derniers mois ont été tristes pour les amateurs de baseball. Plusieurs membres du Temple de la renommée du baseball qui ont laissé leurs marques à Montréal sont décédés. Bref retour sur ces héros d’une génération.

Le premier frappeur de l’histoire du baseball majeur à se présenter à la plaque en 1969 au parc Jarry a été Lou Brock des Cardinals de St.Louis, avec qui j’ai passé d’agréables moments à discuter comment voler un but.

Parmi d’autres dont nous regrettons le départ, il y a le meilleur lanceur de l’histoire des Mets, Tom Seaver, qui m’a permis de découvrir l’art de jouer aux dominos.

L’un des solides frappeurs et rapidos sur les sentiers, Joe Morgan est devenu analyste à la télé. Il m’expliquait pendant des heures sa préparation face à un lanceur, dont Don Sutton.

À propos de Don Sutton, le gérant des Expos Dick Williams m’avait demandé de recueillir les balles utilisées par le grand lanceur des Dodgers après un match contre les Expos. Il a montré 38 balles égratignées à l’arbitre, oui, c’était illégal, mais ça faisait partie de l’arsenal de Don. Il adorait jouer au club de golf Le Mirage en compagnie du coloré commentateur des Expos Alain « Le Baron Rouge » Chantelois.

C’était aussi un peu ironique d’entendre le lanceur Bob Gibson, un homme sympathique et drôle, nous vanter ses exploits de continuellement défier les frappeurs avec des tirs près de la tête. Nous étions dans la suite de John Lennon et de Yoko Ono à l’hôtel Reine-Elizabeth où ils ont tenu l’historique bed-in pour la paix et où la chanson Give Peace a Chance a été immortalisée.

Les légendes feront toujours partie de l’histoire montréalaise !