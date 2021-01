GOUGEON, David



À Laval, le samedi 16 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé David Gougeon, époux de Gertrude Denis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Joanne (Normand Dufresne), Nicole (Jean-François Oligny) et Pierre (Johanne Gravel), ses petits-enfants Mariève, Chani, Justine, Claudia, Alexandrine et Béatrice, son arrière-petite-fille Nomi, ses quatre soeurs Thérèse, Bernadette, Cécile et Henriette, son frère Georges, ses neveux et nièces, autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront reportées à une date ultérieure.