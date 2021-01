PIERCEY CLERMONT, Margaret



À l'hôpital Ste-Croix de Drummondville, le 21 janvier 2021, est décédée à l'âge de 85 ans, Mme Margaret Piercey, épouse de M. Frederick Clermont, fille de feu Orlando Piercey et de feu Louise Baker, domiciliée à Drummondville et native de Corner Brook (Terre-Neuve).Outre son époux, M. Frederick Clermont, Mme Piercey laisse dans le deuil, ses filles: Laura-May (Robert Bellis) et Carol-Ann; ses petits-enfants: Jonah Bellis, Evan Bellis, Ryan Clermont et Emily Clermont; ses soeurs: Delphine Steele et Sheila Piercey; son beau-frère Robert Clermont et sa belle-soeur France Clermont; ses neveux et nièces, autres parents et amis (es).Selon ses volontés aucune cérémonie ne sera célébrée.La crémation a été confiée aucoopérative funéraire2625, BOUL. LEMIRE, DRUMMONDVILLETél: 819-472-3730Ligne info-décès: 819-477-5924www.jndonais.ca