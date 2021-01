VINCENT, Cécile



Le 16 janvier 2021, est décédée à l'âge de 86 ans, Mme Cécile Vincent.Elle laisse dans le deuil ses filles Dianne, Ginette et leurs conjoints, ses frères André et Raymond, ses neveux et nièces et plusieurs amis.En raison des circonstances actuelles, la cérémonie aura lieu à une date ultérieure.