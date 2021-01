LECLERC, Jean



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Jean Leclerc, le 20 janvier 2021, à l'âge de 66 ans.Père d'Amber (Ahmad) et Gabriel, grand-père d'Emma, Shawn et Max. Il manquera beaucoup à sa soeur Nicole (feu Mauril), ainsi qu'à Francine et Mathieu, à ses nièces et neveux et à ses nombreux proches et amis.En raison de Covid, un service sera organisé à une date ultérieure.La famille tient à exprimer sa gratitude aux médecins et infirmières de l'hôpital Verdun pour leurs merveilleux soutien et leurs soins.Au lieu de fleurs, des dons à Centraide seront appréciés.