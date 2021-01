ALLAIRE, Lise



De Terrebonne/Mascouche, le 18 janvier 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Lise Chicoine Allaire, épouse de feu M. Gilles Allaire.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Johane) et Josée (Martin), ses petits-enfants Philippe, Simon, Tristan et Mélina, ses frères Michel et Jacques, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ses amis proches : Madeleine, Monique, Ginette, Lucie, Earl, Caroline, Diane et Alain ainsi qu'autres parents et amis.L'exposition et la cérémonie auront lieu au :850, MONTÉE MASSON, MASCOUCHEwww.salonsfunerairesguay.comle samedi 30 janvier de 13h00 à 14h30 et de 15h30 à 17h00. Une diffusion de la cérémonie (à partir de 16h30) sera disponible sur le site internet du salon funéraire.En raison du contexte actuel et la limite d'invités permis au salon, prière de communiquer avec la famille pour manifester votre intention d'être présent. Par la suite, la famille sera en mesure de confirmer avec vous l'heure à laquelle vous présenter.