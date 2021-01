Hockey: 20 chansons francophones pour célébrer notre sport national

Le Canadien a amorcé sa nouvelle saison (écourtée) il y a quelques jours. Afin d’encourager la Sainte-Flanelle durant les prochains mois, nos journalistes Raphaël Gendron-Martin et Cédric Bélanger ont concocté une liste de 20 chansons qui parlent de notre sport national: le hockey. Ici, oubliez Price, Weber et Gallagher. Place à Maurice Richard, Guy Lafleur et... Charles Hudon !

1. Bob Bissonnette - Mettre du tape su’ ma palette

Photo d’archives

Raphaël : Cédric, tu es prêt ? Bon match ! À tout seigneur, tout honneur. On ne peut parler de chansons de hockey sans évoquer Bob Bissonnette. Le défunt chanteur, et ancien hockeyeur, a fait une carrière musicale en abordant presque uniquement ce sport d’hiver.

2. Bob Bissonnette - Hanrahan (ta femme Suzanne)

Cédric : Je sais qu’on s’était dit un titre par artiste, mais je déroge d’emblée pour Bob. Il mérite cette dérogation pour l’ensemble de son œuvre, comme tu l’as soulevé, mais aussi parce qu’en tant que gamin de la génération Slap Shot (la version doublée en québécois, évidemment), je ne peux résister à ce florilège de répliques cultes.

3. Les Cowboys Fringants - Salut mon Ron

Raphaël : Si c’est pour parler de Slap Shot, j’accepte la dérogation ! Après Bob Bissonnette, poursuivons avec un autre être coloré qui se passe de présentation : Ron Fournier. L’animateur de radio retraité a reçu ce très bel hommage dans cette hilarante chanson des Cowboys. On aurait aussi pu nommer Le plombier dans le «répertoire hockey» du groupe.

4. Loco Locass - Le but

Photo d’archives

Cédric : Sur une note plus poétique, les gars de Loco Locass ont pondu la chanson la plus galvanisante du répertoire musical sportif du Québec. Je ne comprends toujours pas pourquoi le Canadien lui a tourné le dos, en 2017, après quatre ans à entendre résonner les «Allez Montréal» après chaque but marqué.

5. Les Marmottes Aplaties - Détruire

Photo d’archives

Raphaël : C’est vrai que ça faisait du bien d’avoir une chanson de but francophone au Centre Bell. Au fait, savais-tu qu’une pétition avait déjà circulé pour que la chanson de célébration de Loco Locass soit remplacée par celle des Marmottes Aplaties, Détruire? Même s’il ne parle pas de hockey à proprement parler, avoue que ce morceau tout simple nous donne envie de démolir l’adversaire!

6. Beau Dommage - Hockey

Photo d’archives

Cédric : Ouf! Avec des images des meilleurs moments de Chris Nilan sur l’écran géant, un coup parti ? Parlant de gars qui ont travaillé fort dans les coins, Beau Dommage s’est éloigné des habituelles vedettes pour rendre un très bel hommage à tous ces joueurs qui n’avaient pas les mains d’un Mario Lemieux, mais le cœur gros comme le Forum. Un genre de clin d’œil à tous les Mike McPhee de ce monde.

7. Michel Rivard - Histoire d’hiver

Raphaël : Restons dans le même univers musical avec un magnifique morceau acoustique de Michel Rivard. On retrouvait Histoire d’hiver dans le générique du film sous-estimé du même nom, réalisé en 1999 par François Bouvier. Comme quoi, c’est possible de pleurer en parlant de hockey.

8. Gros Mené - Bruins

Photo d’archives

Cédric : Fred Fortin en avait clairement ras le casque protecteur des méchants Bruins quand il a composé ce morceau de blues bien sale qui passe en revue l’alignement des ennemis jurés du CH, époque Chara et Lucic.

9. Les Dales Hawerchuk - Dale Hawerchuk

Raphaël : On va rester au Lac pour la prochaine avec Les Dales Hawerchuk. Sylvain Séguin se prenait pour l’ancienne gloire des Jets de Winnipeg dans cette chanson courte, mais ô combien efficace !

10. Daniel Boucher - Boules à mites

Photo d’archives

Cédric : Qui ne s’est pas déjà imaginé en train de marquer en échappée sur la glace du Forum? Le jeune Boucher (juste avant d’être nommé «Recrue de l’année» au Gala de l’ADISQ 2000) l’a fait en chanson, avec des références à Borje Salming et Mike Palmateer qui titillent les anciens collectionneurs de cartes O-Pee-Chee de mon acabit.

11. Denise Émond - La chanson des étoiles du hockey

Raphaël : Personnellement, j’avais aussi beaucoup de cartes Upper Deck dans mon jeune temps. Parlant de boules à mites, j’ai envie de sortir une vieille chanson de 1956 avec Denise Émond et sa turlute. On se trouve plongé dans une autre époque avec des références à Jean Béliveau et Maurice Duplessis.

12. Vincent Vallières - 1986

Cédric : Parlant de souvenirs, Vincent Vallières en garde de bons de l’improbable coupe Stanley de 1986. Y a juste un souci. La série s’est conclue en cinq matchs, Vincent, pas six. Oui, je sais, ça bousillait ta rime, mais les faits sont les faits.

13. Alain-François - C’est pour quand la Coupe Stanley ?

Photo d’archives

Raphaël : On s’obstinera pas pour un match, hein? Dire que le Tricolore n’a gagné qu’une seule autre coupe après celle-là... Parlant de ce trophée, le violoniste Alain-François se demande justement quand il reviendra à Montréal sur cette pièce qui ne manque pas d’entrain.

14. Jérôme Charlebois - Les Nordiques sans Québec

Photo d’archives

Cédric : Moi, je vis à Québec. Ce n’est pas une coupe que j’attends, c’est un club. Merci Jérôme!

15. Guy Lafleur - Marquer un but

Photo courtoisie

Raphaël : Et puis, il était-tu bon, le but d’Alain Côté? Je viens aussi de Québec et j’ai fait mon deuil des Nordiques depuis belle lurette. Continuons avec l’un des rares joueurs à avoir porté l’uniforme du Canadien et des Nordiques : Guy Lafleur. En 1979, le Démon blond avait lancé l’album Lafleur !, où on l’entendait prodiguer des conseils de hockey sur fond de musique disco. Psychotronique à souhait!

16. Denise Filiatrault - Rocket Rock and Roll

Cédric : Je me demande ce que je préfère : les conseils de Flower ou ceux de Denise, qui, en 1957, capotait parce qu’elle avait oublié son billet pour aller voir jouer Maurice? Je vote pour le rock du Rocket.

17. Pierre Létourneau - Maurice Richard

Raphaël : Pierre Létourneau aimait aussi beaucoup le Rocket, en 1970, parce qu’il a appelé sa chanson simplement Maurice Richard. Je ne sais toutefois pas si le célèbre numéro 9 aimait cet hommage. À noter aussi l’utilisation judicieuse de guimbarde, un instrument plutôt snobé de nos jours.

18. Mononc Serge - Team qui gagne

Cédric : Dans toute sa légendaire délicatesse, Mononc’ Serge met le doigt sur une lubie collective : le Québec peut bien s’écrouler, tant que le Tricolore gagne, tout est beau.

19. Joël Martel - Charles Hudon

Raphaël : Le Canadien gagnait moins lorsqu’il avait Charles Hudon dans son alignement. Mais n’empêche, Joël Martel a tenu à lui rendre hommage dans ce superbe morceau joliment décalé où il évoque notamment la ville d’Alma, le groupe Bad Religion, le Joyeux Festin du McDo et Charles-Hudon-l’excellent-joueur-d’impro.

20. Sylvain Lelièvre - La partie de hockey

Cédric : Pas une chanson ne décrit mieux le parcours de l’amateur de hockey québécois, de l’enfance à l’âge adulte, que cette composition du poète de Limoilou qui sent fort la nostalgie, à l’instar de plusieurs titres de cette liste. Après tout, le hockey, on a ça dans le sang depuis très longtemps.