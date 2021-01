DUSSAULT ROULEAU

Jeannine



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Mme Jeannine Rouleau Dussault survenu à Montréal le 17 janvier 2021 à l'âge de 91 ans.Elle était la fille de feu Joseph-Élie Rouleau et feu Marie-Louise Forget, épouse de feu Léopold Dussault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Marie), Diane (Yves), Nicole (Jean) et Francine (Carl). Elle laisse également ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.Nous nous souviendrons du bonheur qu'elle nous a procuré durant toute sa vie. Elle restera à tout jamais dans nos coeurs.Étant donné les circonstances actuelles, les funérailles ne seront pas célébrées. Une rencontre familiale aura lieu éventuellement.