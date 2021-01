Laroche, Jean-Marc

C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean-Marc Laroche. Ce dernier nous a quittés le 9 janvier 2021, à l'âge de 83 ans. Il était le fils de feu Ferdinand Laroche et de feu Maria Verville.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Solange Desrochers et ses enfants Marc-André (Dominique Rocheleau), Geneviève (Stéphane Soucy), ainsi que ses petits-enfants Marc-Alexis (Laurence Poulin), Séverine (Frédéric Ouellet) et Mathilde.Il était le frère de feu Raoul, feu Laurette (feu Donat Paré), feu Florence, feu Roger (Marguerite Desrochers), feu Lucille (feu Marcel Desrochers), feu Bernadette (feu Hervé Durand), feu Monique (Gaston Beaudet), feu Thérèse (feu Arsène Vallée), feu Gisèle, Mariette (Conrad Côté), feu Bruno (Pierrette Goudreault), Françoise (Yvon Carrier), Jeanne-Rose (Luc Thivierge), Claude (Denise Beauchesne), René (Marie-Paule Hinse), Lisette (Marcel Mailhot) et feu Pierre.Il laisse également dans le deuil ses belles-soeurs et beaux-frères Denis Desrochers (Gisèle Beaudet), Simon Desrochers (Yvette Hamel), Jacques Desrochers (feu Carmen Couture), Marc Desrochers (Monique Chabot) et feu Jocelyn Desrochers (Marcelle Arcand) ainsi que de nombreux neveux et nièces.Homme de coeur et d'une grande générosité, Jean-Marc a été un mari exceptionnel, un père et un grand-père aimant, dévoué et attentionné, ainsi qu'une source d'inspiration pour tous ceux et celles qui ont eu la chance de le côtoyer. Son départ laisse un grand vide dans nos coeurs, mais nous continuerons de chérir les beaux souvenirs que nous avons pu forger avec celui-ci.Outre sa famille, Jean-Marc laisse aussi dans le deuil de très nombreux amis proches, connaissances, collègues et amis du monde de l'après-marché automobile et d'un nombre important d'organismes associatifs de l'industrie de l'automobile. Jean-Marc a fait une brillante carrière de près de 50 ans dans le marché secondaire de l'automobile. Respecté de tous, il était un négociateur redoutable, intègre, avec une approche et un style unique.Étant donné le contexte actuel, les funérailles auront lieu à une date ultérieure lorsque les conditions sanitaires le permettront. De plus amples informations à venir vous seront communiquées sur le site web de lawww.coopfuneraireestrie.comÀ la mémoire de Jean-Marc, des dons peuvent être faits à la Fondation du CHUS ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.