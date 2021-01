MÉNARD, Hervé MÉNARD, Simon



1978 - 2020À Saint-Hyacinthe, le 17 décembre 2020, est décédé à l'âge de 95 ans, Monsieur Hervé Ménard époux de feu Claire Brodeur. Le défunt laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Christine Richard) et Louise, ses 5 petits-enfants : Karine (François Lussier), feu Simon, Maxime, Philippe et Gabriel, ainsi que ses 4 arrière-petits-enfants : Noémi, Rose, Adèle et Charles-Émile. Il laisse également dans le deuil ses soeurs : Vivane (feu Ovila Labossière), Rita (feu Jules Ledoux), Lucille (feu Albert Ledoux), ses belles-sœurs, neveux et nièces, autres parents et amis.Au CHUS Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 26 décembre 2020, est décédé Simon Ménard à l'âge de 42 ans. Il était le fils de Michel Ménard (Christine Richard) et de Louise Desforges (Jean-Guy Morel). Simon laisse aussi dans le deuil sa fille Noémi Ménard ainsi que sa soeur Karine (François Lussier), son neveu, ses nièces, ses tantes, ses cousins et cousines et de nombreux amis du Québec et de l'Alberta.La famille recevra les condoléances,le samedi 30 janvier 2021 à 13 h, au :1325, RUE GIROUARD EST, SAINT-HYACINTHE450-774-6417 www.ubaldlalime.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le même jour à 14 h en la chapelle du Mausolée Lalime. Compte tenu des circonstances particulières que nous vivons présentement, un nombre limité de 25 personnes seront admises au Mausolée. Le port du couvre visage est obligatoire.