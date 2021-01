TESSIER, Raymond



Paisiblement à son domicile, le 17 janvier 2021, est décédé à l'âge de 87 ans, monsieur Raymond Tessier, fils de feu Robert Tessier et de feu Marguerite Fagnan. Il était l'époux de feu Mariette Labonté. Il était domicilié à Saint-Bonaventure.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Lyne Rozon), Michel (Suzanne Caya), Julie (Dominique Cournoyer) et Lucie; ses petits-enfants: Roxane, Olivier, Eliane, Xavier, Marguerite, Anaïs, Charles, Rosemarie, Parmélie et Clovis; ses arrière-petits-enfants: Léo, Marcus, Clara, Georges, Ernest, Simone et Emma; ses frères et soeurs: Lorraine, Denis, Jules, feu Lucille, Gabriel, Hélène et Daniel; ses beaux-frères et belles-soeurs Labonté: feu Adrienne, Gisèle, Agathe, feu Calixte et tous les autres beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Pour respecter les règles de la direction de la Santé publique, la liturgie de la Parole sera célébrée exclusivement sur invitation, le samedi 6 février 2021 à 11h en la chapelle commémorative du2625, BOUL. LEMIRE, DRUMMONDVILLEVous pourrez les accompagner via Webdiffusion en utilisant le lien dans l'avis de décès du site www.jndonais.ca, en cliquant sur " Visionner les funérailles ".Tél : 819-472-3730 / Ligne info-décès 819-477-5924 / www.jndonais.ca