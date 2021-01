GUIMOND, Henri



À Saint-Laurent, le 15 janvier 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Henri Guimond, tendre époux de Madame Jeannine Drouin Guimond.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Isabelle) et France (Gilbert), ses petits-enfants Émilie (Jean-Philippe), Sébastien (Mélanie) et Jérémy (Sabrina), ses arrière-petits-enfants Nathan et Rose-Alice.Il sera aussi regretté par son frère Noël (Pauline) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû aux circonstances actuelles, la famille tiendra les funérailles ultérieurement.