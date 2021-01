SOUCIE (DE FAYETTE), Claire



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 12 janvier 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Claire Soucie, épouse de feu Hubert Soucie.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane et Pierre (Nadia Demers), ses petits-enfants: Thierry, Kevin, Charly et Felix, ses arrière-petits-fils, sa soeur: Henriette Javes en Australie, son frère Jean Parent ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Dû aux circonstances sanitaires actuelles, une cérémonie commémorative aura lieu ultérieurement dès que les proches et amis pourront se réunir. La date sera indiquée sur le site internet du salonwww.dignitequebec.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don soit à la Fondation du Cancer du Sein du Québec ou à la Fondation des maladies du coeur.