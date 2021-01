MASSÉ, Philippe



Le 17 janvier 2021, à l'âge de 90 ans et 7 mois, paisiblement est décédé, M. Philippe Massé, époux de Mme Lucienne Bélanger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Luc (Carole) et sa fille Louise (Daniel), ses petits-enfants Pierre-Luc, Vincent (Janet), Sophie (Patricia) et Sarah (Jason), ses arrière-petits-enfants Charlie, Logan, Loïc, Liam et Alice, sa soeur Gisèle ainsi que plusieurs parents et amis.Dû à la pandémie, la famille recevra les condoléances en privé.