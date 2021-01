CÔTÉ (LALONDE), Réjeanne



À Montréal, le 14 janvier 2021, est décédée Mme Réjeanne Lalonde Côté, épouse de feu Fernand Côté.Elle laisse dans le deuil ses fils Yvan (Francine) et Richard (Louise), ses petits-enfants Sonia (fille de feu Francine), Frédérick et Alexandre, ses soeurs, membres de la famille et amis(es).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.Compte tenu des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.