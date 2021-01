LIZOTTE, Hélène (Guay)



À Laval, le 19 janvier, est décédée Mme Hélène Lizotte, épouse de feu Georges G. Guay.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Norman (Mimi), feu Robert (Johanne), Elyse et Jacques-Yves (Claude), ses sept petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Monique (feu Julien), son frère Clément (Réjeanne), Jeanine (feu Lean Lizotte), ses neveux, nièces et amis(es).Une célébration commémorative aura lieu ultérieurement dans la plus grande intimité.514-770-9770 www.salonlfc.com