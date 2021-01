RAJOTTE DUPUIS, Simonne



Le 17 janvier 2021 est décédée Simonne Dupuis Rajotte, épouse de feu Gaston Rajotte, à l'âge de 88 ans.Elle laisse dans le deuil ses fils Denis, Yvon, Gilles et leur conjointe, ses cinq petits-enfants et leur conjoint(e), ses trois arrière-petits-enfants, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille remercie chaleureusement le personnel du CHSLD René-Lévesque de Longueuil pour les bons soins prodigués.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu ultérieurement en toute intimité.Vos témoignages de sympathiepourront être transmis via le site