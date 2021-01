THERRIEN, Père Jacques-André, m.s.a.





Est décédé à Montréal, le 14 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, Père Jacques-André Therrien, m.s.a.Né le 16 mars 1931 à Montréal (Québec), il était le fils de feu Élise Lavallée et de feu Donat Therrien.Membre de la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres, il fut ordonné prêtre le 27 mai 1961 à Montréal. Il a débuté la même année au Collège St-Jean-Vianney à Montréal à titre de professeur d'anglais, coordonnateur de l'audio-visuel et conseiller spirituel. Dès 1972, il part missionnaire au Cameroun comme professeur d'anglais au Séminaire Ste-Thérèse de Mvolyé et animateur spirituel au Séminaire d'Otélé jusqu'en 1980. Au Séminaire St-Paul à Bangui, il est animateur spirituel pendant sept ans. Il devient responsable du ministère pastoral auprès de la communauté chrétienne anglophone de St-Marc de Candiac et archiviste de L'Oeuvre des Saints-Apôtres de 1982 à 1986. Il travaille comme administrateur à la desserte Our Lady of Fatima à Beloeil de 1994 à 1996. Il oeuvre également dans différents ministères dont Les Cénacles et Le Mouvement Sacerdotal Marial à Montréal. Depuis 2017 jusqu'à son décès, il demeure au Carrefour Providence à Montréal.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses soeurs, Pauline, r.b.p., Madeleine, r.h.s.j., Céline (Gérard Caron) et Lise, son beau-frère Victorien Simard, neveux et nièces ainsi que parents et amis.Compte tenu des circonstances et afin de rendre hommage à tout ce que sa vie représenta, une célébration commémorative aura lieu à une date ultérieure en présence des cendres en l'église Saint-Joseph, 10050, boul. Gouin Est, Montréal et il sera inhumé au cimetière de la paroisse Saint-Joseph (Rivière-des-Prairies).Au lieu de fleurs, vous pouvez faire un don pour les Missions de la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres, 3719 boul. Gouin Est, Montréal-Nord (Québec) H1H 5L8.