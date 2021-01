MOREAU, Colette



À Montréal, le mardi 19 janvier 2021 est décédée, à l'âge de 57 ans, Colette Moreau, conjointe de Francesco Coronati.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères Jean-Guy, Mario et Ronald, ses soeurs Francine, Louise, Danielle, Claudine et Céline ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu dans l'intimité de la famille.