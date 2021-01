CUSTEAU, Robert



À Montréal, le 9 janvier 2021, est décédé à l'âge de 79 ans, Robert Custeau, époux de feu Jeanne Poirier et feu Gisèle Tremblay.Il laisse dans le deuil son frère Marcel, ses belles-soeurs Rose et Cécile, ses nièces Doris, Diane et Carole, Stella et Noëlla ainsi que leurs conjoints, ses petits-neveux et petites-nièces et de nombreux parents et amis.Compte tenu des circonstances, les funérailles seront célébrées en privé.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel en soins palliatifs de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.