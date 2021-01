AUBIN, Gaston



À St-Jérôme, le 8 janvier 2021, à l'âge de 98 ans et 4 mois est décédé M. Gaston Aubin, époux de feu Aline Vermette et père de feu Normand Aubin.Il laisse dans le deuil ses enfants : Claudette (Jacques Auger), André (Johanne Huot), Jean-François (Nancy Auger), ses petits-enfants : Jonathan Huot-Aubin (Émilie Valiquette), Simon Huot-Aubin, Véronique Huot-Aubin (Julien Raymond), Antoine Huot-Aubin, Maudréane Auger-Aubin, Coralie Auger-Aubin, Magalie Auger-Aubin, ses arrière-petits-enfants : Oxanna, Alyssa, Lucas, Ély-Ann, Silvia et Robin. Il était le grand-papi de Karine Lapointe Auger. Il laisse également dans le deuil ses belles-soeurs Pauline Jasmin et Marie-Marthe Paquette, ses beaux-frères Pierre-Paul Vermette et Roland Vermette, plusieurs neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis des familles Aubin-Auger-Huot.Selon sa volonté, il ne sera pas exposé. En raison des circonstances actuelles de la Covid-19, les funérailles se tiendront à une date ultérieure.La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Résidence le Voilier de St-Jérôme et aussi le personnel du 5ième étage de l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme pour les bons soins.